Van historische cafés en molens tot hedendaagse kunst: ontdek het verleden van Kattem tijdens wandeling met vertellers Tom Vierendeels

12 augustus 2019

12u17 0 Roosdaal Wandelaars en liefhebbers van lokale geschiedenis zijn aanstaande zondag meer dan welkom op de ‘Kattemwandeling’ in Roosdaal. Deelnemers wandelen over de vele voetwegen en passeren langs historisch belangrijke locaties zoals een molensite, grote boerderijen, voormalige cafés en hedendaagse kunstwerken.

Nadat afgelopen winter enkele succesvolle ‘Babbelstaminees’ in de parochiezaal georganiseerd werden, wil het ‘Kattem-team’ dit weekend de inwoners meer bijbrengen over de geschiedenis van het gehucht. Op zondag 18 augustus kan iedereen tussen 11 en 14.30 uur vrij vertrekken vanaf de parochiezaal in de Abeelstraat. “Onze wandeling wel een paar mooie en soms ook vergeten plekjes tonen”, zegt Ronny Geeroms, een van de drijvende krachten. Het parcours van zo’n zeven kilometer lang gaat dus langs opvallende locaties waar wandelaars door vertellers opgewacht worden om een woordje uitleg te geven. Het gaat dan om de makers van het kunstwerk zelf, nabestaanden van de oorspronkelijke bewoners of uitbaters of de bewoners zelf. “Gelukkig konden we gebruik maken van Andre Wauters’ kennis. Hij weet wegen liggen die door anderen al lang vergeten zijn. Het hoofddoel is nieuwe inwoners en mensen van buiten Kattem kennis te laten maken met onze lange en boeiende geschiedenis.”

Goed doel

De sappige verhalen kunnen nadien worden doorgespoeld met boterhammen met plattekaas en boerenhesp. Inschrijven kost acht euro. Daarvoor krijg je een boterham, een drankje en een ijsje. Kinderen tot 14 jaar betalen 2 euro en krijgen bovendien nog een hotdog onderweg. De volledige opbrengst van de wandeling gaat naar de Belgische Rett Syndroom Vereniging, een syndroom waar de dochter van Kattemnaar en acteur Luc Nuyens aan lijdt.