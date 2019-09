Van Christoff en Sam Gooris tot Yah Tararah! en een kinderboerderij op ZonneSchlager en Zonnefoor Tom Vierendeels

04 september 2019

16u45 0 Roosdaal Zonnelied tovert de weide aan Het Koetshuis dit weekend opnieuw om tot een sfeervolle festivalsite. Op zaterdag wordt er gestart met een schlageravond met onder andere Christoff, Sam Gooris en Yves Segers. Op zondag gaat de Zonnefoor met een markten, wandelingen, optredens en een kinderboerderij.

De vzw Zonnelied is een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking en heeft Roosdaal als uitvalsbasis maar is ook actief in Lennik, Gooik, Tollembeek, Merchtem, Opwijk en Sint-Jans-Molenbeek. Om enerzijds geld in het spaarpotje te krijgen om onder andere nieuwe projecten te kunnen financieren en anderzijds de band met de Roosdaalse inwoners te vergroten organiseert de vzw een tweedaags ‘festival’ in Strijtem.

Op zaterdag wordt er gestart met ZonneSchlager in een tent van 75 op 20 meter. Het podium voor de artiesten staat in het midden van de tent voor een totaalbeleving. Soundshot trapt om 18 uur als voorprogramma de feestavond af, gevolgd door Nico Zingt Hazes. Nicky Jones, Yves Segers, Sam Gooris, Steve Tielens en Christoff volgen. Dj’s Lirix & Orso sluiten het feest uiteindelijk tussen middernacht en 2 uur af. Parkeren voor het event kan op de weide aan de overkant van de Kristus Koninglaan. Er zijn al meer dan duizend tickets in voorverkoop de deur uit, maar er zijn er nog altijd aan 17,5 euro te verkrijgen. Aan de kassa betaal je 23 euro voor een kaartje. Voor meer informatie en tickets kan je terecht op zonneschlager.be.

Zonnefoor

Daags nadien gaat het feest in en rond de tent vanaf 11 uur verder met Zonnefoor. Terwijl Zonneschlager nog maar aan de tweede editie toe is, blaast de Zonnefoor al zes kaarsjes uit. Om 11 is er een aperitiefconcert met de eigen All Star Band en om 13 uur verzorgt het Loemeks Muziek Kollektief de muziek gevolgd door Willie Kepie Trio en Yah Tararah!. Doorlopend tussen 11 uur en 18 uur is er een rommelmarkt en een streekproducten- & ambachtenmarkt. Tussen 11 uur en 15 uur kan er gestart worden voor een wandeling in samenwerking met Pasar. Tot slot is er animatie voorzien met een clown, acrobaten, kinderboerderij, springkasteel enzovoort. Pickinicken op de weide is mogelijk waar fingerfood, zelfgemaakte paella, foodtrucks en dessertjes aanwezig zijn.

De opbrengst van deze dag gaat dit jaar naar de realisatie van het nieuwbouwproject in Eizeringen waar 38 personen met een grote zorgvraag verblijf aangeboden zullen krijgen. Meer informatie over dit evenement is te vinden op zonneliedvzw.be.