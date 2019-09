Twintigste motorcross op Pamels heuvelcircuit Heideberg Tom Vierendeels

13 september 2019

15u53 0 Roosdaal Motorcrossteam De Willemsvrienden organiseert dit weekend de twintigste motorcross op het natuurlijke heuvelcircuit Heideberg in Pamel. De organisatoren verwachten verspreid over de twee dagen zeshonderd piloten met zes jaar als jongste leeftijd. Hoogtepunt is de finale van het kampioenschap op zondag.

De tweedaagse gaat vrijdag om 16 uur al van start voor de trainingen. “Maar zaterdag worden vanaf 9 uur de eerste wedstrijden gereden”, valt te horen. “Het gaat om de finale van de federatie VJMO die er voor de jeugd tussen zes en vijftien jaar is. De laatste wedstrijd zou rond 17.30 uur gereden moeten zijn.” Op zondag komen piloten uit verschillende afdelingen, gaande van beloften tot internationaal, aan de start. Zij vechten op het parcours de finale van het kampioenschap van de federatie MCLB uit, de liefhebbersbond. Ook zijspan en quad komen aan bod. De wedstrijden op zondag lopen van 10 uur tot 19 uur. “Binnen de twee confederaties wordt deze wedstrijd als de seizoensklassieker aanzien”, klinkt het nog bij de organisatie. “Hierna volgen nog een vijftal wedstrijden voor het herfstkampioenschap. Het parcours is een natuurlijk heuvelcircuit en brengt ieder jaar veel spektakel. Piloten inbegrepen komt hier verspreid over de twee dagen een drieduizendtal mensen naartoe. Op zaterdagavond is er ook het spaghettifestijn gevolgd door een afterparty met dj Ducky.”

Aangezien in de straat waar de motorcross plaatsvindt eenrichtingsverkeer zal gelden moet de Bouchoutstraat vanaf de Pamelsestraat worden ingereden.

