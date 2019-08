Tweedaags festival Splintertime voor zowel metal- als technoliefhebbers Tom Vierendeels

28 augustus 2019

19u56 0 Roosdaal De leden van Jeugdhuis Splinter maken zich op voor de vijfde editie van hun festival Splintertime aan het Koetshuis in Strijtem. Op vrijdag staat metal op het programma terwijl technoliefhebbers zicht zaterdag aan twee podia kunnen uitleven. Zondag wordt er afgesloten met een rustiger Splinterterras.

Met het trio van The Dipshits wordt er op vrijdag om 20 uur stevig afgetrapt voor een avond vol metal. Heimwee naar de jaren tachtig? De glam metalband WildHeart laat ze een uur later terugkeren, een band die zeker in de regio niet onbekend is. Headliner is Bizkit Park die liefhebbers misschien kennen van op onder meer Graspop en Alcatraz. De groep brengt covers van Linkin Park en Limp Bizkit tot Slipknot en Deftones. Afsluiten doet dj Didi De La Muerta die de beste rock- en metalklassiekers zal draaien tijdens een afterparty. Een ticketje in voorverkoop kost zes euro, aan de kassa betaal je acht euro.

Open Air

Mooi meegenomen: met het bandje mag je op zaterdag kosteloos binnen op de Splinter Open Air. Dan is het al house en techno wat de klok slaat. Het hoofdpodium is buiten te vinden waar het feest vanaf 17 uur start met JVB. Onder meer Maxx, Perre en Lucas Caroso volgen waarna BLEIIZ tussen 2 en 4 uur de avond afsluit. Wie liever binnen feest kan daar terecht voor een feestje vanaf 22 uur met Kadron, Man Outta Space B2B Phemia en tussen 2 en 4 uur AMEKMAR als headliner. Zij stond eerder deze zomer nog op Dour Festival en vorig jaar op Tomorrowland en Extrema Outdoor. Wie nog geen toegangsbandje van vrijdag had kan het festivalterrein op voor zes euro in voorverkoop en acht euro aan de kassa.

Na twee dagen feesten kan iedereen het zondag rustiger aan doen tijdens het Splinterterras. Vanaf 14 uur kan er rustig gepraat en gedronken worden op het terras van het jeugdhuis. Indien het niet regent wordt er een springkasteel voor de allerkleinsten voorzien.