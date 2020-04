Twee wietrokers krijgen ook proces-verbaal voor corona-inbreuk Tom Vierendeels

21 april 2020

14u37 0 Roosdaal De politie stelde in Roosdaal tussen dinsdag 14 en zondag 19 april twee coronapv’s op. De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft elke dag drie extra ploegen op de baan die instaan voor het handhaven van de coronamaatregelen. Het ging om jongeren die wiet rookten.

Het duo werd vrijdagavond betrapt achter de kantine van het voetbalveld in de Koning Albertstraat. Ze kregen alle twee een proces-verbaal voor een niet-essentiële verplaatsing. De persoon die een joint bij zich had kreeg nog een extra proces-verbaal voor bezit van verdovende middelen.

Ook in de andere gemeenten van het grondgebied van de zone werden coronpv’s opgesteld. Het gaat om 19 pv’s in Affligem, 21 in Ternat en 11 in Liedekerke.