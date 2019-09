Twee mannen raken gewond bij dakbrand tijdens roofingwerken Tom Vierendeels

12 september 2019

09u55 5 Roosdaal Twee mannen zijn donderdagochtend gewond geraakt toen er brand ontstond bij werken aan het dak. Beide personen kregen ter plaatse de nodige verzorging door een MUG-arts waarna ze overgebracht werden naar het ziekenhuis.

Het incident deed zich rond 8 uur voor in de Poelkbeekstraat. Dakwerkers waren er aan de slag aan een woning. “Gisteren werd met een lijm gewerkt die diende uit te drogen waarna ze vandaag aan de slag konden met de roofingwerken”, verduidelijkt brandweerofficier Paul De Sadeleer. “Daarbij ontstond er plots brand. Een van de twee liep brandwonden op aan de handen en in het aangezicht. De andere persoon schrok door het voorval en viel achterover in het vuur waardoor hij brandwonden aan de achterkant van zijn lichaam heeft.” Naar verluidt zijn de slachtoffers vader en zoon. Twee ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse en beide slachtoffers kregen de nodige verzorging waarna ze afgevoerd werden naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of iemand uiteindelijk naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek afgevoerd diende te worden.