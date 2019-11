Twee inbraken in de Piezelstraat Tom Vierendeels

29 november 2019

13u48 0 Roosdaal Inbrekers zijn donderdagnamiddag aan het werk geweest in de Piezelstraat. Twee woningen kregen ongewenst bezoek.

Een inwoonster maakt op sociale media melding van twee inbraken die donderdag tussen 13.30 uur en 21 uur plaatsvonden in de Piezelstraat. Hoe de daders zich toegang konden verschaffen wordt niet meegedeeld, maar ze zouden wel geld, juwelen en werkmateriaal hebben meegenomen. Volgens de vrouw kwamen de daders mogelijk langs de Begaardenstraat via de achterliggende velden. Of er donderdag of eerder deze week nog ergens werd ingebroken is niet duidelijk.