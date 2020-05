Triangel klaar om maandag leerlingen te ontvangen: “Maar alle leerjaren weer ontvangen dit schooljaar wordt onmogelijk” Tom Vierendeels

14 mei 2020

16u42 0 Roosdaal De gemeentelijke basisschool Triangel in het centrum van Pamel is klaar om vanaf maandag opnieuw les te geven. De drie leerjaren worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden en daar werd een volledig plan voor uitgewerkt. Dit schooljaar nog andere leerjaren ontvangen wordt moeilijk. De opvang moet nu al buiten de schoolpoorten gebeuren.

Vanaf maandag worden alle leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw ontvangen bij Triangel in Pamel. “De leerjaren worden wel over de verschillende lesdagen gespreid”, vertelt directeur Peggy Meert. “De drie groepen zullen niet allemaal samen op hetzelfde moment op school zijn. Onder meer daarom wordt het zesde leerjaar in twee groepen gesplitst. Er worden ook aparte in- en uitgangen gebruikt. Elk leerjaar heeft een kleur en aan die kleur hangt het klaslokaal, de looprichting, het te gebruiken sanitair en de plaats op de speelplaats aan vast. Daarnaast wordt de temperatuur van elk kind ‘s ochtends gemeten. Alleen zij die onder de 37,5 graden Celsius hebben, komen erin. De anderen moeten zo snel mogelijk naar huis. Er worden ook twee lokalen ingericht waar een leerling opgevangen kan worden als hij of zij tijdens de lesdag symptomen vertoont.”

Open kasten en ander materiaal dat niet gebruikt wordt, is ingepakt met folie om de verspreiding van het virus te voorkomen en om het poetsen te vergemakkelijken Directeur Peggy Meert

Het aantal leerlingen per aantal vierkante meter is vastgelegd waardoor er intern ook heel wat is herschoven. Een ruime refter waar plaats is voor tientallen kinderen is bijvoorbeeld een klaslokaal voor veertien leerlingen geworden. “Open kasten en ander materiaal dat niet gebruikt wordt is ingepakt met folie om verspreiding van het virus te voorkomen en het poetsen te vergemakkelijken”, vervolgt Meert. “Er is trouwens een volledig onderhoudsplan opgesteld. Klaslokalen met lessenaars en stoelen worden dagelijks gereinigd. Bij het sanitair zal dat zelfs twee keer per dag gebeuren en zaken zoals klinken meerdere keren per dag.”

Beperkte opvang

De leerkrachten worden voorzien van voldoende handgels, ontsmettingsmiddelen en -sprays, mondmaskers, schorten. De vader van een leerling doneerde zelfs 25 faceshields aan de school. “En na lang zoeken konden we ook infraroodthermometers bemachtigen”, vertelt de directeur. Voorlopig valt alles nog bol te werken. “We hebben geen overaanbod van leerkrachten, maar gelukkig is er nog niemand ziek uitgevallen”, luidt het. “Mocht dat wel gebeuren, dan stelt zich mogelijk een probleem. Het personeel is in ieder geval zeer gemotiveerd en is enorm bezorgd om de kinderen. De opvang is wel een probleem. Die zal nu doorgaan in ‘t Sportvlot en de parochiezalen in Strijtem en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. In ieder geval kunnen we door plaatsgebrek niet aan de volledige vraag voldoen.”

Rest schooljaar

Andere leerjaren zullen dit schooljaar niet meer starten. “Dat is volgens de huidige maatregelen niet mogelijk”, klinkt het. “Daar is geen plaats voor. De leerlingen blijven wel weekplanningen ontvangen en krijgen elke dag een instructiefilm van hun leerkracht. Zo kan de verworven leerstof verder ingeoefend worden. Leerkrachten zoeken naar een manier om te gaan testen om te zien of de leerstof ook effectief verwerkt en begrepen is. Er worden ook boeken aan huis bracht. Elke vrijdag is er ook een telefonisch oudercontact om na te gaan hoe de situatie is. Het kost wat moeite, maar we hebben contact kunnen leggen met bijna alle vijfhonderd leerlingen. Bij twee kinderen lukte het niet, maar die blijken in het buitenland te verblijven. We leggen ook niet de nadruk op toetsen, maar er zullen wel evaluatiemomenten zijn. We willen vooral in kaart brengen wat ze hebben verworven zodat dit duidelijk is voor de leerkracht die ze volgend jaar hebben. De essentiële leerdoelen die we nog willen geven, werden ook uitgezet. Of een leerling mag overgaan, zal vooral afhangen hoe hij of zij op basis van hun zorgdossier voor 13 maart presteerde. De coronacrisis is voor ons zeker geen reden of manier om kinderen tegen te houden.”

