Tiener uit Roosdaal aangevallen en bedreigd met een mes aan station van Denderleeuw Tom Vierendeels

28 mei 2019

14u53 5 Roosdaal Een tiener uit Roosdaal werd maandag aan het station van Denderleeuw door twee twintigers met geweld beroofd van zijn geld. De politie kon de twee overvallers arresteren.

De feiten speelden zich rond 18 uur af aan het station van Denderleeuw. Twee mannen duwden de 17-jarige Roosdaalnaar tegen een betonnen omheining en bedreigden hem vervolgens met een mes. De politie werd verwittigd en ploegen van de lokale politie konden een verdachte in de buurt arresteren. Door verder onderzoek kon de tweede verdachte diezelfde avond nog gearresteerd worden. Het gaat om twee mannen van 20 en 23 jaar uit Denderleeuw. Het parket Oost-Vlaanderen liet de mannen dinsdag voor de onderzoeksrechter in Dendermonde leiden. Het is niet duidelijk of het duo werd aangehouden.