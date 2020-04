Tienduizenden bijen verdwenen bij imker in Lombeek: “Vermoedelijk door de mysterieuze verdwijnziekte” Tom Vierendeels Rutger Lievens

08 april 2020

18u53 0 Roosdaal Imker Roland Assys (76) uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zit met de handen in het haar. De tienduizenden bijen uit zijn kasten zijn uit het niets verdwenen. Een diefstal sluit hij volledig uit en dode bijen werden niet aangetroffen. Een collega uit Aalst wijt het aan de mysterieuze verdwijnziekte.

Assys houdt al sinds de jaren zeventig bijen bij hem thuis maar zijn verbazing was groot toen hij vorige week opmerkte dat er geen enkele bij meer aanwezig was. “In november zag ik er nog vliegen en ook in februari was dat het geval”, zegt hij. “Bij koud weer doen we de kasten niet open. Maar ik dacht door het mooie weer vorige week een grote activiteit te zien, maar ik moest tot mijn verbazing vaststellen dat alle acht de kasten leeg waren. Het is echt niet te geloven – zoiets maakte ik nog nooit mee. Een diefstal sluit ik volledig uit. Je denkt aan een ziekte, het gevolg van verboden pesticiden of herbiciden of de varroamijt, maar dan zouden er dode bijen liggen en die zijn er zo goed als niet. Ik vroeg al raad aan een bevriende imker en bij de bond, maar niemand kan mij een antwoord geven. Er zit nu niets anders op dan nieuwe ramen met koninginnen en bijen te kopen bij een kweker, maar dat kost mij zo’n 2.000 euro.”

Normaal gezien zou er nu een hoge bedrijvigheid aan de korven te zien moeten zijn. “In augustus geef ik ze per kast 15 liter suikerwater en plaats ik twee speciale strips tegen de varroaziekte”, legt hij uit. “De varroamijt legt haar eitjes naast de bijenlarven met infecties en sterfte tot gevolg en zo kan een bijenvolk uitsterven. In maart beginnen de bijen stuifmeel te verzamelen voor de larven en eind mei of begin juni kan er een eerste keer honing uit de kasten gehaald worden. De tweede keer is dat eind juli of begin augustus het geval. Per jaar produceren mijn bijen samen zo’n 120 kilogram honing.”

Verdwijnziekte

Imker André Boelaert uit Aalst ziet een mogelijke verklaring. “De verdwijnziekte”, zegt hij. “Een pak imkers voerde dit jaar een snelle telling uit en daaruit blijkt dat 20 à 22 procent van de volken gestorven is. Dat is heel veel en het is lang geleden dat zoiets voorkwam. Zelf ben ik ook zes van de acht volken kwijt. Enerzijds valt dit te wijten aan de varroamijt, maar dus ook aan de verdwijnziekte. Naar die laatste is al veel onderzoek gedaan, maar op internet vind je zeker vier à vijf verschillende theorieën. Een juiste oorzaak, laat staan een remedie of middel ter voorkoming is er nog altijd niet.”

Beleid herzien

Hij heeft zo zijn eigen idee daarover. “Er zijn te veel bijen en imkers”, legt hij uit. “Vergelijk het met tien koeien die je op weide van een hectare zet. Die sterven omdat ze verhongeren. De bij is niet meer bedreigd, maar bedreigt zichzelf. Het lesgeven is een business geworden voor sommigen. Bovendien genieten lesgevers van subsidies, met goede bedoelingen verstrekt door het ministerie van Landbouw en Visserij. De opleidingen variëren op vlak van inhoud, maar ook qua duur met een gemiddelde van amper vier maanden. Velen zijn begeesterd, maar onvoldoende opgeleid. In Nederland moet je bijvoorbeeld een strikte en langdurige opleiding volgen. Hierdoor komen er bij ons te veel imkers die dus ook nog eens te weinig ervaring hebben en sommigen niet volhardend genoeg zijn. In een straal van 600 meter rond mij zijn er zeker acht imkers, goed voor minstens zestig volkeren. Een geen te groot volk bestaat uit 15.000 bijen. Bijen worden dat beu en zwermen uit. Het beleid zou dringend van A tot Z herbekeken moeten worden. Laat beginnende imkers drie jaar les volgen en geef die lessen alleen in drie centra verspreid over Vlaanderen. Dan hou je de echte gemotiveerde imkers over. En laat een maximaal aantal kasten toe per gebied zodat bevrucht kan worden wat bevrucht moet worden. Zo vermijd je concurrentie met wilde bijen.”