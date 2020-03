Tal van zigeuners strijken neer in Poelk: “We werken volop om ze opnieuw te laten vertrekken” Tom Vierendeels

15u54 0 Roosdaal Tal van zigeuners zijn eind vorige week met zestien caravans neergestreken in Poelk. Er werden al verschillende processen-verbaal opgesteld, maar voorlopig lijken de woonwagenbewoners niet te willen wijken. “Ze willen drie weken blijven, maar dat is ontoelaatbaar”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V).

De Franse zigeuners zijn afkomstig uit de Franse regio Bretagne en arriveerden eind vorige week op het gekende terrein langs de Ninoofsesteenweg in Pamel. De eigenaar van het terrein heeft toelating om maximaal drie caravans toe te laten, maar de volledige site wordt momenteel met zestien caravans gevuld. Ook de kleine parking aan de overkant van de straat staat vol geparkeerd met auto’s met Franse nummerplaten. “Deze ochtend werd er nog proces-verbaal opgesteld door de stedenbouwkundige ambtenaar”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “De politie is al twee keer langs geweest en zelf heb ik zaterdag ook een inspectiecontrole uitgevoerd. De identiteitsgegevens van alle aanwezigen werden genoteerd. Het dossier bijt in mijn been en daarom zal ik er alles aan doen om de rondtrekkers opnieuw weg te krijgen. Daar zijn we volop mee bezig maar door tal van zeer moeilijke procedures is dat niet vanzelfsprekend. Ze lieten verstaan een drietal weken te willen blijven, maar dat kan ik gewoonweg niet aanvaarden.”