Stroomkabel geraakt bij werken: honderden gezinnen klein uurtje zonder elektriciteit Tom Vierendeels

08 juli 2020

12u08 0 Roosdaal Enkele honderden gezinnen hebben woensdagmiddag een klein uurtje zonder elektriciteit gezeten. Oorzaak was de beschadiging van een kabel tijdens werken. De herstelling zal nu gebeuren.

Fluvius kreeg rond 11.15 uur een eerste melding over de stroomonderbreking. “Het gaat om een defect aan een middenspanningskabel waardoor de impact iets groter is”, vertelt David Callens, woordvoerder bij Fluvius. In totaal kwamen 23 straten in Kattem en Ledeberg zonder elektriciteit te zitten. “We weten dat het defect een gevolg is van een beschadiging tijdens werken. Onze mensen konden het net ter plaatse snel herschakelen waardoor iedereen rond 12 uur opnieuw elektriciteit had. De definitieve herstelling van de kabel zal nu gebeuren.”

Momenteel wordt in opdracht van Fluvius een glasvezelkabel aangelegd in Roosdaal. Dat is momenteel onder meer het geval in de Hoogstraat en de Puttenberg. Vermoedelijk liep er dus bij deze werken iets mis.