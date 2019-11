Strijtemse buren schenken 18.000 euro aan Zonnelied Tom Vierendeels

17u18 2 Roosdaal Een Strijtems buurtcomité heeft liefst 18.000 euro geschonken aan hun buren van Zonnelied. Het gaat om de opbrengst van hun succesvolle ZonneSchlager die in september plaatsvond. Het geld zal gebruikt worden om een B&B op te starten, uitgebaat door bewoners van het Gooikse huis van Zonnelied.

Meer dan 1.300 feestvierders zakten in september af naar de gigantische feesttent op de evenementenweide van het Koetshuis. Christoff als hoofdact maar ook Sam Gooris, Yves Segers, Steve Tielens, Nicky Jones en Nico Zingt Hazes gaven er het beste van zichzelf. Een groot succes, want de Strijtemse buren konden nu liefst 18.000 euro schenken aan de vzw Zonnelied, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking.

Het geld zal gebruikt worden voor het opstarten van B&B De Pionier in de tuin van een van de huizen van Zonnelied in Gooik. Iedereen is daar welkom, maar bedoeling is dat de bewoners van Zonnelied instaan voor het ontvangst enzovoort. Ook zullen mensen die er overnacht kunnen ontbijten met hun gastheren en -vrouwen. Het gaat om een Europees project in samenwerking met Pajottenland+. Momenteel wordt nog gekeken hoe zoiets vergund kan worden aangezien de B&B in agrarisch gebied zou komen.

Bij de overhandiging van de cheque konden de buren ook al de affiche voor de volgende editie lanceren. De volgende ZonneSchlager zal doorgaan op 12 september. Willy Sommers, Laura Lynn, Jens, Nicky Jones, Fret Tet & The Swinging Tepelboys, Yves Segers en Wim & Charel zullen van de partij zijn. Tickets zijn vanaf nu ook te koop en tot 31 januari zullen die ook aan een voordeeltarief aangekocht kunnen worden. De opbrengst zal volgend jaar naar een Snoezelserre gaan die volledig toegankelijk zal zijn voor rolstoelgebruikers en waarin de bewoners zelf groentjes kunnen kweken. Het wordt ook onmiddellijk de aftrap van de festiviteiten rond veertig jaar Zonnelied.