Sportsite in Pamel-centrum krijgt ‘t Sportvlot als naam, bestuur denkt aan verdere uitbreiding Tom Vierendeels

08 september 2019

17u12 4 Roosdaal De sportsite van acht hectare groot in het centrum van Pamel heeft de naam ‘t Sportvlot meegekregen. Afgelopen weekend werden kantine en kleedkamers ingehuldigd nadat eerder in 2017 ook het kunstgrasveld al werd ingespeeld. Het bestuur zou het aanbod nog voor 2026 fors willen uitbreiden met bijvoorbeeld een extra voetbalplein en ruimte voor andere sporten.

Het gemeentebestuur verzamelde zondagvoormiddag in de kantine aan het voetplein waar die dag ook ‘Soccer4gert’ doorging, een voetbalnamiddag ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het was die organisatie die een receptie verzorgde terwijl de site onder meer haar nieuwe naam meekreeg: ‘t Sportvlot. “Een verwijzing naar het verleden”, legt Sportschepen An Van den Spiegel (CD&V) uit. “Oorspronkelijk was hier zwembad ‘De Flipper’ gelegen, maar na de sluiting kreeg het gebouw de naam ‘t Vlot mee. De nieuwe naam voor de site is dus een knipoog naar het verleden.”

Uitbreiding

Een site die nu nog volledig in het teken van voetbal staat. VK Zavel, VK Borchtlombeek en de voetbalacademie Move2Improve maken al gebruik van het terrein. Volgens het gemeentebestuur overstijgt de vraag momenteel wel al het aanbod. Een uitbreiding lijkt dus opportuun. “Het project is nog niet af”, sprak burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Het opgestelde RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) laat nog uitbreidingen toe. Vooral de financiële middelen die we hebben zullen hierin een belangrijke rol spelen. De gronden links en rechts van het kunstgrasveld maken deel uit van het RUP, maar zijn ons eigendom nog niet. De eigenaars, en we spreken over meer dan honderd, willen niet allemaal zomaar verkopen waardoor gerechtelijke procedures tot onteigening opgestart moeten worden. We zijn momenteel bezig met de opmaak van de budgetten voor de meerjarenplanning 2020-2026 en daaruit zal moeten blijken wat mogelijk is. We denken aan een extra voetbalplein, een basketbalterrein, een skatepark,... Alleszins blijven we bij openluchtrecreatie.”

Historie

Burgemeester Goossens en voormalig Sportschepen Johan Van Lierde (CD&V) blikten ook terug naar het verleden. “Freddy Segers was een visionair en hij zag de plannen nog groter met onder andere een atletiekpiste”, klonk het. “Vandaag zijn we waar we zijn en rest wordt uitgewerkt. Ere-schepen Leon Brion en Pieter Geerts lieten in 2010 het eerste RUP opstellen, maar er niet iedereen bleek tevreden en er kwam een vernietigende uitspraak van de Raad van State. Het nieuwe RUP met minder ambitieuze plannen werd op korte termijn goedgekeurd. Nadat in 2017 het kunstgrasveld officieel werd ingespeeld, staan we hier vandaag voor een nieuwe grote stap in het project. De kantine, kleedkamers, bureauruimte en opslagplaats is een pareltje geworden en is zeker een meerwaarde voor onze gemeente en onze Roosdaalse voetbalploegen. Het is een van de mooiste en meest praktische uit de ruime omgeving. Daarom vragen we om het met zorg te behandelen en naar waarde te schatten. Voor onze gemeente was het serieuze investering, heb er respect voor.”