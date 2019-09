Splintertime viert jubileum met recordeditie (en gemeenteraadslid crowdsurfte tijdens metalavond) Tom Vierendeels

14u27 0 Roosdaal Jeugdhuis Splinterde beleefde afgelopen weekend een recordeditie van hun festival Splintertime. Meer dan zevenhonderd feestvierders zakten af naar het terras en de weide aan het Koetshuis voor een avond vol metal of techno. Een CD&V-gemeenteraadslid ging op vrijdag aan het crowdsurfen.

Splintertime werd vrijdagavond succesvol afgetrapt met een uitbundige metalavond. The Dipshits, WildHeart en Bizkit Park speelden de pannen van het dak waarna dj Didi De La Muerta in het jeugdhuis zelf de afterparty verzorgde. Moshpits en een wall of death mochten niet ontbreken en zelfs gemeenteraadslid Tom De Coster, frequente bezoeker van zowel het jeugdhuis en metalliefhebber, ging aan het crowdsurfen (zie filmpje). Burgemeester Wim Goossens (CD&V) nam in de loop van de avond ook plaats achter de toog om pinten te tappen.

Jubileum

De Open Air op zaterdag bleek de grootste publiekstrekker te zijn. Meer dan vijfhonderd mensen zakten vanaf 17 uur af voor een openluchtfeestje met techno en house aan het jeugdhuis. Tegelijkertijd was er ook een binnenpodium waar headliner AMEKMAR het feest mocht afsluiten.

De vijfde verjaardag van het festival was duidelijk een onverwachts groot succes. Splintertime werd zondagnamiddag afgesloten met een gezellig en rustig Splinterterras.