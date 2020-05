Slagerij wordt bakkerij: broers Bouakline openen hun vierde filiaal in centrum van O.L.V.-Lombeek Tom Vierendeels

02 mei 2020

13u04 14 Roosdaal De Oost-Vlaamse broers Mo (26) en Abdel (28) Bouakline openen binnenkort in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek het vierde filiaal van hun gelijknamige bakkerijketen. De bakkerij komt in de voormalige slagerij. Zo komt er opnieuw een handelszaak in het centrum van de deelgemeente nadat de ene na de andere zelfstandige de deuren sloot. De laatste bakkerij sloot vijf jaar geleden.

Kristof Barbé en Roel Van Droogenbroeck openden in september 2013 hun ‘Slagerij Puur!’ op de hoek van de Koning Albertstraat met de Hunselberg en volgden zo slager Willem op. Maar een tijdje geleden liet het duo weten dat ze voor een nieuwe uitdaging willen gaan. De zaak werd gesloten en het pand kwam opnieuw op de huurmarkt terecht. Mo en Abdel Bouakline, beiden afgestuurd als bakker en patissier, zagen nu duidelijk toekomst in de zaak en beginnen er binnenkort hun vierde filiaal. De twee zijn warme bakkers en begonnen met hun atelier in Ninove, openden nadien halfweg 2018 een zaak in de Aalsterse deelgemeente Nieuwerkerken en in januari van dit jaar ging de derde zaak in Wetteren openen. De twee steken nu dus voor ‘t eerst de provinciegrens over. Op sociale media laten de broers weten dat ze hopen om rond 7 juni te kunnen openen. Naast ambachtelijk brood bieden ze ook desembrood, luxepatisserie, bokkenpootjes en pralines aan.

En zo krijgt het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, in 2008 nog verkozen tot het Mooiste Dorp van Vlaams-Brabant, opnieuw een zaak met verse voeding. De laatste bakkerij was een filiaal van het Liedekerkse Exotica aan de overkant van de straat, maar de winkel sloot in 2015 de deuren. Eind 2018 trok de uitbaatster van café Pajottenland de deur voorgoed achter zich dicht terwijl in 2018 of 2019 ook de frituur op hetzelfde kruispunt als Slagerij Puur! dicht ging. Tijdens de afgelopen jaren verdween ook de Prima-buurtwinkel.