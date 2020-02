Sint-Franciscus neemt sportterrein in gebruik (en buurt mag er ook gebruik van maken) Tom Vierendeels

23 februari 2020

13u38 0 Roosdaal De scholen BuBaO en BuSO Sint-Franciscus in Strijtem beschikken sinds kort over een multifunctioneel sportveld. Het gaat om een terreintje waar verschillende sporten beoefend kunnen worden. Opmerkelijk: het terrein is buiten de schooluren ook toegankelijk voor buurtbewoners en verenigingen. Tegelijk werd ook een nieuw snoezellokaal geopend.

“Grootste bedoeling van dit sportterrein is onze gasten aanzetten om nog meer aan sport te doen”, verklaart Ingrid Limbourg, directeur van de scholen. “We zitten nu eenmaal allemaal teveel neer. Daarnaast gaat het voor ons ook om een inclusieproject naar de gemeente en de omgeving toe. Momenteel zit de tekenacademie hier ook al en we willen de gemeente nog meer binnenhalen door een aantrekkingspool te worden. Daarom zal het sportterrein ook opengesteld worden voor buitenstaanders. Dat wil zeggen dat mensen uit de buurt, maar ook kinderen uit de leefgroepen, hier na schooltijd kunnen komen sporten. We kregen voor de bouw van het sportterrein centen van de provincie, maar een voorwaarde daarvoor was dat mensen uit de omgeving hier ook naartoe kunnen komen. Het blijft wel de bedoeling dat de school het terrein zelf tijdens de schooluren kan gebruiken en we niet moeten vragen of wij nu op het veld mogen. Maar ‘s avonds en in het weekend zullen zowel jongeren als volwassen het mogen gebruiken. Heel concrete afspraken zijn we nog aan ‘t uitschrijven op dit moment. Het zal alleszins niet de bedoeling zijn dat mensen ingang gaan vragen en competitiewedstrijden gaan spelen op het veld. Drie of vier maten die hier een matchke voetbal of basketbal komen spelen moet zeker mogelijk zijn.”

Groene omgeving

Op het terrein kunnen de gasten van Sint-Francisus vele sporten beoefenen zoals volleybal, basketbal en voetbal maar er kunnen ook turnoefeningen op uitgevoerd worden. “We hebben bewust gekozen om het aanbod zo ruim mogelijk te houden”, weet Limbourg. “Daarnaast wilden we ook dat het open en toegankelijk bleef: er is een afsluiting, maar geen torenhoge. Op die manier is het ook veilig voor kinderen die passeren. Daarnaast kunnen zij voor wie sporten te druk is vanuit de groene omgeving op een afstandje kijken en genieten van wat de gasten op het terrein uitvoeren.” Het terrein kwam op de plek waar eerder groenten en planten gekweekt werden.

Snoezelruimte

Sint-Franciscus maakte van de gelegenheid gebruik om naast het sportterreintje ook een snoezelruimte officieel te openen. “Deze bevindt zich in het gebouw aan het sportveld, maar daarnaast nemen we ook een snoezelcaravan in gebruik”, knikt Limbourg. “Die laatste is er voor de meer mobiele gasten. Een snoezelruimte is er om kinderen die er nood aan hebben te relaxeren. Jongeren die wat beperkt zijn in hun motorische mogelijkheden kunnen er tot rust komen op een waterbed met sfeervolle lichtjes en aangename muziek. Het zijn prikkels die tot rust brengen. Maar evengoed kunnen we met de prikkels jongeren ook aanzetten tot denken. Tot slot kunnen leerkrachten die even tot rust willen komen gebruik maken van de snoezelruimte.”