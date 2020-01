Siegriet laat 35-plussers feesten in nachtclub Zuco... op zondagmiddag. “Feesten tot een stuk in de nacht is dan misschien wat te zwaar, maar we zijn niet afgeschreven!” Tom Vierendeels

22 januari 2020

16u58 0 Roosdaal Op een zondagnamiddag feesten in een discotheek. Klinkt raar, maar het kan volgende maand in nachtclub Zuco in Roosdaal. Siegriet De Schepper organiseert er een evenement voor mannen en vrouwen van middelbare leeftijd als doelgroep. “Op zaterdagnacht feesten valt ons zwaarder, maar we zijn daarom nog niet afgeschreven”, zegt ze.

Onder de naam Ol’Skool organiseert Siegriet samen met het team van Zuco op zondag 16 februari een feestje voor 35-plussers. “Maar iedereen is welkom”, zegt ze er in een zucht bij. “We gaan niemand de deur wijzen, maar dertigers en vooral veertigers en vijftigers zijn wel onze doelgroep. Een zondagnamiddag is op die leeftijd vooral in de zetel hangen. Er wordt wel eens een uitstap gemaakt, maar dat gebeurt in de winter veel minder. Daarom organiseer ik dit event om die mensen buiten te krijgen en een fijne namiddag en avond te laten beleven.”

“Met dit concept wil ik mij echt inzetten om mensen van mijn generatie iets te geven waar ze naartoe kunnen”, luidt het. “De stress van de werkweek wegdansen of zelfs een plek aanbieden waar je als vrijgezel een partner kan vinden. Wij zijn niet opgegroeid met online dating, dus dat ligt ook voor ons wat moeilijker – en ik spreek als vrijgezel uit ervaring.”

Nachtrust

En waarom dan niet tijdens een vrijdag- of zaterdagnacht? “We zijn niet afgeschreven, maar feesten op een zaterdagnacht weegt wat zwaarder door voor ons”, verklaart Siegriet, die dit jaar zelf 47 wordt. “Het duurt wat langer om te recupereren en de zondag ben je dan sowieso volledig kwijt. We stoppen dan ook om 23 uur zodat iedereen nog voldoende nachtrust heeft om maandag eventueel te gaan werken.”

Modeshow

Ol’Skool start al om 14 uur met een modeshow in samenwerking met Sharley Fashion. “De modellen zullen ook allemaal ouder zijn dan 35”, zegt De Schepper. “Ook hiermee wil ik bewijzen dat we niet afgeschreven zijn op vlak van mode en ook gerust trendy kledij kunnen dragen. Tijdens de modeshow verzorgt dragqueengroep ‘The Sparkling Diamonds’ - die de mensen misschien kennen van Belgium’s Got Talent - voor animatie.” Na de modeshow, waarbij Mister Z voor de deuntjes zorgt, neemt covergroep BUMP uit Asse vanaf 17 à 18 uur over. Nadien draait dj Sammir (gekend van Disco Dasco) plaatjes. Madonna, Prince, Gloria Gaynor, Michael Jackson en Barry White zullen zeker de revue passeren.

The Lounge

Siegriet zelf is geen onbekende in het nachtleven. “Ooit was ik gérante van Club @ in Sint-Niklaas en nadien ook van The Lounge in Affligem en Insomnia in Sint-Lievens-Esse”, vertelt ze. “Insomnia is trouwens een concept van mij en Thierry Meganck. Hij was altijd mijn beste vriend, maar overleed eind 2017. Naast Insomnia deden we ook samen The Lounge. Enkele weken geleden hielden we in Zuco een reünie met de klanten van The Lounge en de opbrengst werd zoals vroeger in twee gesplitst, al ging zijn deel nu naar zijn jong dochtertje. Die manier van werken blijf ik behouden. Het is trouwens uit dit event dat Ol’Skool groeide. ‘Chelle’, uitbater van Zuco, vond een eenmalig event van dit concept te weinig. Zeker omdat er veel mensen geweigerd dienden te worden omdat de zaal vol zat. Ol’Skool moet dus wat aansluiten op de reünie van The Lounge waarvan er overigens nog edities zullen komen.”