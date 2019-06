Seniorenraad organiseert theatervoorstelling 'Als Heimer Komt' in GC Het Koetshuis

Michiel Elinckx

12 juni 2019

17u58 4 Roosdaal Op zondag 16 juni organiseert de Roosdaalse Seniorenraad, in samenwerking met de Alzheimerliga, de theatervoorstelling ‘Als Heimer Komt’.

Het theaterstuk,van Caroline Meerschaert en Ron De Rauw, gaat over de liefde en de ziekte van Alzheimer. De voorstelling start om 14 uur in de schouwburg van GC Het Koetshuis. Tickets kosten 8,50 euro en zijn verkrijgbaar bij Geert Vandenhouwe via 054 89 49 00.