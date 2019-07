Schoolboeken worden gratis gekaft tijdens Ezelsoor Michiel Elinckx

15 juli 2019

11u48 2 Roosdaal Op woensdag 4 september organiseert de Roosdaalse bibliotheek, samen met de jeugdraad, de boekenkaftdag Ezelsoor.

Iedereen die schoolboeken moet kaften, kan gratis kaftpapier gebruiken tijdens de namiddag. Daarnaast kunnen bezoekers het papier personalisering met handlettering of een handgetekende illustratie van een professionele tekenaar. Het boekenkaftfeestje Ezelsoor vindt plaats op woensdag 4 september van 14 uur tot 17 uur in de parochiezaal van Kattem. Meer informatie volgt op www.ezelsoor.info of www.roosdaal.be, via jeugd@roosdaal.be of 054 89 13 52.