Schepencollege stelt beslissing over bouwbedrijf De Doncker uit door coronacrisis, Groen verliest stilaan geduld: “11 jaar milieumisdrijven is genoeg” Tom Vierendeels

17 april 2020

13u24 0 Roosdaal Het schepencollege zou Het schepencollege zou voor 19 april een uitspraak doen over de nieuwe vergunning voor De Doncker, maar beroept zich nu op het nooddecreet rond het coronavirus om zestig dagen uitstel te krijgen. Volgens Groen doet het dit om tijd te kopen in functie van de dwangsommen. “Maar we gaan die zestig dagen niet afwachten en willen een oplossing waarin iedereen zich kan vinden”, zegt burgemeester van Roosdaal Wim Goossens (CD&V).

Volgens het Nooddecreet van de Vlaamse Regering, dat eind maart werd goedgekeurd, kan een gemeentebestuur wegens de coronacrisis rekenen op een verlenging van de beslissingstermijn met zestig dagen. Daar maakt het Roosdaal college van burgemeester en schepenen nu gebruik van in het dossier van bouwmaterialen De Doncker. “We vinden het absurd dat dit decreet nu benut wordt”, zegt Kobe Gordts, voorzitter van Groen Roosdaal. “Voor het bedrijf is dit dé truc om te ontsnappen aan de dwangsom die werd opgelegd door Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Zo kan het zestig dagen extra tijd kopen als overmacht. Het coronavirus treft iedereen, maar toch slaagt het bedrijf erin om er zijn voordeel uit te halen. Al 11 jaar weet De Doncker weg te komen met milieumisdrijven waarvan het gemeentebestuur op de hoogte was. Het verkoos om een gedoogbeleid te voeren. Dit dossier had al lang van de baan moeten zijn.”

Toestand naar 2009 herstellen

Burgemeester Goossens ontkent dat er op deze manier tijd wordt gekocht. “Door de coronacrisis is het moeilijker om te overleggen, daarom wordt er meer tijd gegeven”, legt hij uit. “We maken gebruik van het Nooddecreet, maar die zestig dagen zullen we niet volledig benutten. Volgende week zal het college vergaderen, maar ook met de diensten zal de zaak verder uitgewerkt worden. De bedoeling is om de week daarna een beslissing te nemen.”

De meerderheid heeft een duidelijk standpunt in deze zaak. “En dat is niet de vergunning te weigeren, waardoor het bedrijf de deuren moet sluiten”, vervolgt Goossens. “We kunnen bijvoorbeeld wel een vergunning met voorwaarden afleveren waarbij ze de huidige situatie naar de toestand van 2009 moeten herstellen. Daartegenover kunnen we het bedrijf vragen om een som met zes tekens in de gemeentekas te storten en dat geld krijgen ze terug als er aan alle voorwaarden van de vergunning voldaan is. Het college wil het beste voor zowel de omwonenden als voor het bedrijf zelf, maar de bouwmisdrijven moeten wel weggewerkt worden.”

Geduld raakt op

Groen eist dat de omgevingsvergunning geweigerd wordt “op basis van de bezwaren die ingediend werden door de omwonenden, Natuurpunt en betrokken burgers”. “Wij vinden dat De Doncker een nieuwe allesomvattende omgevingsvergunning moet indienen bij het gemeentebestuur”, aldus nog Gordts. “Met een correcte uitvoering van de regels uit 2009 kan De Doncker de activiteiten legaal verderzetten en het VEN-gebied teruggeven aan de natuur. Elf jaar milieumisdrijven is genoeg geweest en ons geduld raakt op.”