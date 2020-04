Schaarbeekse krieken in bloesem bij het Provinciaal Proefcentrum in Pamel Tom Vierendeels

17 april 2020

16u36 2 Roosdaal De Schaarbeekse kriekenbomen staan momenteel mooi in bloesem in het Pajottenland en de Zennevallei. Ze moeten een alternatief bieden voor de Oost-Europese krieken voor het gebruik in streekproducten. Bedoeling is in de toekomst tientallen hectaren te planten.

“Tientallen jaren was de Schaarbeekse kriek de basis van lekkernijen zoals confituren en kriekbieren”, zegt Monique Swinnen (CD&V), gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw. “Maar om economische redenen verdween de lokale productie en werd de lokale kriek vervangen door Oost-Europese krieken. Het Provinciaal Proefcentrum Pamel werkt nu samen met haar partners aan een rendabele variant. Op verschillende plaatsen in het Pajottenland en de Zennevallei kan men momenteel genieten van de felle witte bloesem van de Schaarbeekse kriek.”

Proefveld

Het Proefcentrum sloeg in 2018 de handen in elkaar met enkele andere lokale actoren met plannen voor een heropleving van de Schaarbeekse kriek. “Daar hebben we heel wat kennis over de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit”, vervolgt Swinnen. “Het enthousiasme was zo groot dat er een proefveld van één hectare werd aangelegd. Dat gebeurde met Europese subsidies uit het fonds voor plattelandsontwikkeling en op basis van de meest geavanceerde ent-technieken.”

Tientallen hectaren

“Met de ontwikkeling van een economisch rendabele variant van de Schaarbeekse kriek kunnen we in de toekomst tientallen hectaren aanplanten”, stelt de gedeputeerde. “Hiermee dragen we bij in de uitbreiding van het assortiment van streekproducten en het korte ketenverhaal. Dit project draagt ook bij aan het versterken van de streekidentiteit, niet onbelangrijk in deze toeristisch interessante regio.”

Brouwerij Boon heeft ondertussen, volgens de provincie met resultaat, proeven gedaan met de lokale Schaarbeekse kriek. “Ook de Hoge Raad voor Lambiekbieren (HORAL) en Marcel Vossen, een van de eerste initiatiefnemers, zijn zeer tevreden met de evolutie van het proefveld”, besluit Swinnen.