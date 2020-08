Roosdaalse verenigingen en parochiezalen krijgen Vlaams geld als steun in coronatijd Tom Vierendeels

06 augustus 2020

17u15 2 Roosdaal De gemeente Roosdaal zal verenigingen en parochiezalen financieel ondersteunen met geld dat het van de Vlaamse regering heeft ontvangen. In totaal gaat het om een noodfonds van 135.637,24 euro, dat zal dienen om cultuur, jeugd en sport te ondersteunen. Dat geld zal wel pas begin volgend jaar verdeeld worden.

De gemeente heeft vier pijlers opgesteld om de verenigingen te ondersteunen. Zo zullen volgens één pijler de bestaande subsidies voor erkende verenigingen worden opgetrokken. Alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zullen daarnaast een eenmalige toelage krijgen ter compensatie van weggevallen inkomsten of bijkomende kosten door de lockdown en strenge coronamaatregelen.

“De prioriteit gaat naar verenigingen binnen cultuur, jeugd en sport, maar daarnaast zal bekeken worden wat er voor verenigingen in andere sectoren gedaan kan worden”, luidt het. “Voor hen kan er ook een nog te bepalen bedrag eenmalig verdeeld worden.”

Acute financiële nood

Tot slot zullen de vier Roosdaalse parochiezalen extra ondersteuning krijgen via een aparte eenmalige toelage. “Alle aanvragen van verenigingen en parochiezalen kunnen nog ten laatste eind januari 2021 ingediend worden”, laat de gemeente weten. “Zo kan er een globaal overzicht verkregen worden. Bedoeling is om dan ten laatste in maart 2021 het geld uit het noodfonds te verdelen.”

“Belangrijk is wel dat Roosdaalse verenigingen en parochiezalen in acute financiële nood een onmiddellijke steun kunnen verkrijgen om hun werking te garanderen. Weliswaar na het voorleggen van de nodige bewijsstukken.”