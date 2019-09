Roosdaalse sportraad schenkt meer dan 2.000 euro aan ‘Soccer4gert’ Tom Vierendeels

10 september 2019

18u05 0 Roosdaal De Roosdaalse sportraad heeft 2.280 euro geschonken aan de organisatoren van het voetbaltornooi ‘Soccer4gert’. De opbrengst van die activiteit gaat naar Kom Op Tegen Kanker naar aanleiding van het overlijden van Gert Willems die begin dit jaar zijn moedige strijd tegen de ziekte verloor.

Tijdens de doortocht van de Ronde van Frankrijk afgelopen zomer in Roosdaal werd op de parking van het Okay-filiaal een toog geplaatst door de Roosdaalse sportraad. De leden verkochten er drank en een deel van de opbrengst die ze verzamelden gaat nu dus naar het goede doel. De symbolische cheque werd zondag overhandigd tijdens de inhuldiging van de kantine en kleedkamers van ‘t Sportvlot waar die dag ook ‘Soccer4Gert’ plaatsvond. Gert en zijn vrouw zijn ook afkomstig uit Pamel.

Op 21 februari overleed Gert Willems exact zes maanden nadat hij te horen had gekregen dat hij leed aan darmkanker. “Zijn laatste wens was dat er voor zijn begrafenis geen bloemen of kransen zouden worden gekocht, maar dat het geld in de plaats naar Kom Op Tegen Kanker zou gaan”, vertelde An De Bock, de echtgenote van Gert, eerder al in deze krant. Het geld ging via De Ninoofse Kaffeegieters naar Kom Op Tegen Kanker. De Ninovieters nemen al drie jaar deel aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker en moeten voor hun deelname telkens 5.500 euro overmaken aan de organisatie.