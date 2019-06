Roosdaalse sportraad organiseert fietstocht én gezondheidsrally (en de opbrengst gaat integraal naar KOTK) Michiel Elinckx

20 juni 2019

12u35 0 Roosdaal Vzw Roosdaalse Sportraad organiseert, in samenwerking met de gemeente Roosdaal en Pasar, een fietstocht en gezondheidsrally op zondag 30 juni.

De fiets- en wandeltocht starten tussen 13 uur en 16 uur aan de tent van de pastorij van zaal Ons Huis. De wandeltocht is 8 kilometer lang, de fietstocht 25 kilometer. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Deelname bedraagt 2,5 euro per persoon, 1 euro per persoon voor groepen vanaf 10 personen. Kinderen tot en met 3 jaar nemen gratis deel.