Roosdaalse handelaars vertellen over hun herstart na de ‘lockdown’ voor commerce v. corona: van gouden zaken tot hele herorganisatie

Roosdaal

Het coronavirus laat zich al maandenlang op verschillende vlakken voelen. Is het geen menselijk leed waarbij dierbaren overlijden of mensen die in eenzaamheid wegkwijnen dan is het wel financieel bij werknemers of zelfstandigen die hard getroffen worden. Met Het Laatste Nieuws gaan we in onze reeks Commerce versus corona op stap in heel Vlaanderen om te kijken hoe die laatsten het er vanaf brengen. Wat hun verzuchtingen zijn en hoe ze het hoofd boven water houden. Vandaag polsen we in Roosdaal, waar corona gelukkig niet overal een ramp lijkt te betekenen. “We gaan terug naar de tijd van vroeger, waar reizen een luxe was en mensen hun vakantiegeld spaarden voor mooie meubels”, luidt het bij één van hen.