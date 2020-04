Roosdaal voorziet alle inwoners van een herbruikbaar mondmasker Tom Vierendeels

12u16 0 Roosdaal De gemeente Roosdaal gaat 12.000 herbruikbare mondmaskers aankopen voor de inwoners. De aankoop zal via Think Pink gebeuren zodat zodat een deel van opbrengst naar borstkankeronderzoek gaat. De verdeling van de maskers wordt nog uitgewerkt.

In het kader van de exitstrategie werd de afgelopen dagen al duidelijk dat mondmaskers een belangrijke rol zullen spelen bij de versoepeling van de coronamaatregelen. Het gemeentebestuur nam daarom de beslissing 12.000 mondmaskers te zullen aankopen. Het gaat om herbruikbare mondmaskers die een Europees certificaat hebben en individueel verpakt zijn. Ze hebben het Europese label OEKO-TEX en zijn tot vijftig keer wasbaar met zeep in de wandmachine op 60 graden. Bedoeling is elke inwoner ouder dan drie jaar van een mondmasker te voorzien.

“Het gaat om verschillende formaten van mondmaskers voor mannen en vrouwen, maar ook voor kinderen vanaf drie jaar”, klinkt het. “Elk gezin zal de juiste mondmaskers ontvangen. De gemeentelijke diensten werken een plan uit om de verdeling van de mondmaskers te organiseren.” De aankoop zal gebeuren via Think Pink België waardoor tachtig procent van de opbrengst naar borstkankeronderzoek zal gaan.