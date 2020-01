Roosdaal lanceert platform om verenigingen en vrijwilligers met elkaar in contact te brengen Tom Vierendeels

06 januari 2020

De gemeente Roosdaal heeft een platform gelanceerd om verenigingen of organisaties en mensen die vrijwilligerswerk willen doen met elkaar in contact te brengen. Op Vlaams niveau bestaat het al, maar door het lokale opzet rekent de gemeente op een nog groter potentieel.

“We willen in Roosdaal extra inzetten op het ondersteunen van verenigingen, organisaties en initiatieven in hun zoektocht naar vrijwilligers”, luidt het in een persbericht. “Roosdaal zou Roosdaal niet zijn zonder een sterk verenigingsleven en die verenigingen en organisaties kunnen alleen maar overleven als er voldoende vrijwilligers zijn.”

Mensen die zich ter beschikking stellen via het platform hoeven daarom geen lid te worden. “Heel wat mensen willen of kunnen zich niet vast engageren, maar hebben wel af en toe een paar uur tijd en hebben vooral veel zin om zich voor de samenleving in te zetten”, gaat het verder. “Zij kunnen ook alle hulp gebruiken om de weg naar de juiste organisatie, vereniging of initiatief te vinden.”

Zowel verenigingen als vrijwilligers kunnen terecht op het platform via roosdaal.be/vrijwilligers.