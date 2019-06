Roosdaal krijgt nieuwe nachtclub: Zuco wordt de vervanger van Het Danssalon Zaakvoerders blijven mysterieus over project Michiel Elinckx

17 juni 2019

15u01 34 Roosdaal Zuco wordt een nieuwe nachtclub langs de Omer De Vidtslaan in Roosdaal. De club komt in de gebouwen van Het Danssalon en de voormalige Arenchi, dat slechts sporadisch de deuren opende.

De drijvende krachten achter Zuco willen vooralsnog anoniem blijven. Momenteel zoekt de nachtclub personeel. Zo is er nood aan onder meer barpersoneel, afruimers, een poetsvrouw, parkeerwachters en security. Veel over de nieuwe club is er echter nog niet geweten. Bedoeling is om na de zomervakantie - in september - de deuren te openen.

Club Umani

De aankondiging van de nieuwe nachtclub komt er quasi gelijktijdig met de opening van Club Umani, een discotheek in Schepdaal. Op enkele maanden tijd komen er over een afstand van 7 kilometer twee nachtclubs bij. Op vlak van parkeergelegenheid lijkt er geen probleem. Met de aanwezigheid van de Belle Alliance kunnen feestvierders makkelijk hun auto parkeren op de parking van de bedrijfszone. Wie meer wil weten over de vacatures van Zuco, kan terecht op www.zuconightclub.com.