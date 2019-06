Roosdaal krijgt Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten in gebouwen Sint-Franciscus Michiel Elinckx

25 juni 2019

17u01 2 Roosdaal Vanaf 4 september zal de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten een nieuwe vestiging openen in de gebouwen van Sint-Franciscus.

Het gemeentebestuur van Roosdaal ging graag met de academie uit Liedekerke in zee om een nieuwe vestigingsplaats op te richten. Daarvoor werd door de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Na een zoektocht belandde het college bij ‘t Winkeltje, een zijgebouw van Sint-Franciscus in Strijtem. Het gebouw is een creatieve werkhal. Iedere woensdagnamiddag wordt het voortaan verhuurd door de academie.

Kinderen van 6 tot 11 jaar

Vanaf 4 september start het nieuwe schooljaar van de academie. In de nieuwe vestigingsplaats zullen kinderen van 6 tot 11 jaar zich creatief ontplooien, onder meer tijdens lessen tekenen, schilderen, werken en klei. Inschrijven kan online via deze website.