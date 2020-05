Roosdaal heeft eerste lading mondmaskers ontvangen, “verdeling start hopelijk deze week” Tom Vierendeels

13u58 0 Roosdaal Inwoners van Roosdaal zullen mogelijk deze week hun mondmasker van de gemeente in de bus ontvangen. Vandaag werd een eerste lading opgehaald, morgen volgt de tweede. In het beste geval kan de verdeling van start gaan.

Burgemeester Wim Goossens (CD&V) liet eerder weten dat volgens de opgegeven timing gehoopt werd om deze week te starten met de verdeling. De gemeente bestelde de mondmaskers via Think Pink waardoor een groot deel van de opbrengst naar borstkankeronderzoek gaat. “Sinds vrijdag staan de mondmaskers in Brugge en maandag werd een eerste lading van 9.800 maskers opgehaald”, laat Goossens vandaag weten. “Deze namiddag kan dus gestart worden met het opmaken van de enveloppes. Morgen wordt de rest opgehaald. Hopelijk kan de verdeling dus woensdag van start gaan.”