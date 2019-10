Roosdaal denkt na over oplossingen na uitbreiding blauwe zone aan station Liedekerke Tom Vierendeels

17 oktober 2019

17u57 46 Roosdaal Roosdaals N-VA-gemeenteraadslid Kristof Cooreman vraagt het gemeentebestuur om gratis of goedkoper parkeren te bespreken voor de stationsomgeving in buurgemeente Liedekerke. Hij doet dit na de uitbreiding van de blauwe zone in Muilen. “We zullen dit zeker bespreken en we vragen De Lijn ook om lijn 127 langs het station te sturen”, zegt schepen De Béthune.

Sinds kort werd in de Muilenstraat en in de Ommegangstraat de blauwe zone opnieuw ingevoerd. Inwoners en bezoekers en personeel van onder meer Infano en de Academie stelden een verhoogde parkeerdruk vast waardoor het gemeentebestuur voor hen heeft ingegrepen. “Ik begrijp de bezorgdheden van de omwonenden en ik vind het knap dat het Liedekerkse bestuur de eigen inwoners gratis laat parkeren”, stelt Cooreman, zelf ook dagelijks gebruiker van het Liedekerkse station. “Maar inwoners van Roosdaal, die afhankelijk zijn van dat station, zijn altijd de dupe van beslissingen daar. Dat was ook het geval bij de tariefverhoging van een aantal jaar terug, gericht tegen het parkeertoerisme uit Denderleeuw en Aalst. De dichtstbijzijnde plaatsen waren op tien minuten stappen van het station, maar door de blauwe zone zijn die nu weeral een pak verder.”

De beslissing kan hij ergens dan ook moeilijk plaatsen. “Stationsparkings zijn essentieel als we combimobiliteit willen promoten”, gaat hij verder. “Als je die dan echt duur gaat maken voor een bepaalde groep mensen is dat voor mij geen goede maatregel in het streven naar die combimobiliteit. Mensen die op honderd meter van het station wonen kunnen gratis parkeren aan het station, terwijl mensen die acht kilometer verder wonen wel moeten betalen. Als je een performant openbaar vervoer wil promoten is dat niet logisch.”

Constructief nadenken

Hij zal het punt ook naar voor brengen op de Roosdaalse gemeenteraad. “Ik zou willen dat de gemeentebesturen van beide gemeenten gaan praten om een gunstiger tarief te verkrijgen voor onze inwoners”, zegt hij. “Idealiter wordt het ook gratis voor Roosdaalnaren. De parking langs de spoorweg staat meestal voor ongeveer de helft leeg, dus daar zouden perfect hun wagens kunnen staan.” Roosdaals Mobiliteitsschepen Emmanuel de Béthune (CD&V) (zelf ook gebruiker van het station red.) volgt Cooreman. “We zullen tijdens de gemeenteraad bespreken wat het Liedekerkse gemeentebestuur gevraagd kan worden”, zegt hij. “We komen als goede buren goed overeen en proberen altijd zo constructief mogelijk samen te werken en ik heb in zekere zin wel begrip dat het bestuur maatregelen treft voor de eigen inwoners om de parkeerdruk te verlagen. Liedekerke laat ook weten dat ze graag de volledige parking (die voor niet-Liedekerkenaren betalend is red.) ingenomen zien worden. Daarnaast geven ze ook mee dat hun fietsenstalling ook voor onze inwoners ter beschikking staat.”

Aanpassing lijn 127

Opmerkelijk: Roosdaal vraagt ook een aanpassing van lijn 127. “Die gaat door verschillende deelgemeente van Roosdaal, maar gaat niet verder dan Liedekerke-centrum voor ze naar Ninove gaat”, weet de Béthune. “In het kader van de vervoerregio’s van minister Weyts (N-VA) vragen wij De Lijn om het traject door te trekken tot aan het Liedekerkse station. Zo is er minstens een bus per uur vanuit Roosdaal naar het station en tijdens de spits zelfs twee. Maar dat moet dus allemaal nog geconcretiseerd worden.”