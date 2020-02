Rioleringswerken en aanleg fietspaden in Koning Albertstraat starten mogelijk al dit jaar Tom Vierendeels

24 februari 2020

18u16 0 Roosdaal Het dossier over de aanleg van fietspaden en vernieuwing van de riolering in de Koning Albertstraat is in een stroomversnelling gekomen. De gemeente hoopt volgende maand op zoek te kunnen gaan naar een aannemer. Op vraag van omwonenden worden wel nog aanpassingen onderzocht waarmee de gemeente terug zal keren naar de buren.

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om de aanbesteding te starten. “We hopen daarmee in maart te kunnen beginnen”, zegt schepen Emmanuel de Béthune (CD&V). “Afhankelijk van de weersomstandigheden kan er dan mogelijk in de herfst van dit jaar of begin 2021 gestart worden met de werken.”

En die werken zullen ingrijpend zijn. De werf situeert zich tussen de kruispunten met de Molenkouter en de Jozef Jansstraat. “Enerzijds komt er een gescheiden rioolstelsel en anderzijds wordt de bovenkant ook vernieuwd”, gaat de Béthune verder. “Langs beide kanten van de straat komt een fietspad. We stelden het plan al voor aan de omwonenden tijdens een informatievergadering en daar kwam de vraag om het fietspad door te trekken tot aan de Jozef Jansstraat. Volgens de huidige plannen loopt het fietspad voor de laatste honderd meter door als een fietssuggestiestrook. We hebben het studiebureau gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken en met de nieuwe plannen zullen we opnieuw naar de buren trekken zodat zij hun mening kunnen geven. Participatie is voor ons zeer belangrijk.”

Naast de fietspaden voorziet het plan ook vier wegversmallingen in de straat. Totale kostprijs van het project zou 1.844.280,84 euro bedragen. Daarvan zou de gemeente zelf ongeveer een derde moeten betalen. CD&V, N-VA en Roosdaal Anders gingen akkoord met de gemeenteraadsbeslissing. Groen onthield zich omdat het fietspad volgens het huidige plan dus overgaat in een fietssuggestiestrook.