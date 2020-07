Q-Music trapt met Sam De Bruyn en Andy Peelman ‘De Hotspotter’ af in de tuin van Sofie in Roosdaal Tom Vierendeels

06 juli 2020

Roosdaal Q-Music heeft maandagavond ' Sofie kon de Vlaamse radiozender charmeren met haar tuin die ze ombouwde tot een kleuterparadijs. De Bruyn nam als verrassing ook Andy Peelman mee. Q-Music heeft maandagavond ' De Hotspotter ' afgetrapt in de tuin van Sofie Bronselaer in Roosdaal. Tot half augustus trekken Sam De Bruyn en Jolien Roets Vlaanderen rond om op locatie radio te maken.

Springkastelen, speeltuigen en een serre waarin kleuters bij slecht kunnen ravotten. Sofie Bronselaert organiseerde de afgelopen weken samen met Silke De Mesmaeker beweeguurtjes voor kleuters in haar tuin. Samen organiseren de twee leerkrachten nu ook voor het zesde jaar op rij sportkampen voor kleuters en kinderen. Voldoende voor Q-Music om ‘De Hotspotter’ in haar tuin af te trappen. “Je kon inschrijven en Q vond mijn concept geweldig waardoor ze onmiddellijk als eerste bij mij kwamen”, vertelt Bronselaer. “Het is iets speciaal, zo’n kleine radiostudio in de tuin. Ik had wel wat stress om live voor heel Vlaanderen op de radio te praten, maar blijkbaar heb ik het toch goed gedaan. Het geeft een boost aan mij en Silke om verder te zetten, al zijn onze batterijen nu wel nog volledig opgeladen.”

Sofie en Silke hadden ook enkele vrienden en familieleden uitgenodigd om samen te aperitieven in de tuin. Want daar draait ‘De Hotspotter’ ook om. Afwisselend zenden De Bruyn en Roets ‘s avonds tussen 18 uur en 20 uur live uit en wordt er samen met andere luisteraars om 18.45 uur geklonken met een aperitief. Heb je een goede reden waarom Q van bij jou moet uitzenden en klinken op een zomer? Dan kan je nog altijd inschrijven via de website.

Jeugdbeweging voor kleuters

Intussen hebben Sofie en Silke al toekomstplannen. “We hebben in september te kunnen starten met een jeugdbeweging voor kleuters”, klinkt het. “Grotere jeugdbewegingen bieden dat niet aan omdat het voor de verzekering moeilijk ligt. Vooral verplaatsingen met kleuters vormen een euvel. Maar wij hoeven ons hier niet te verplaatsen aangezien alles in de tuin aanwezig is. We zijn ook volop bezig met het bouwen van een gebouwtje. We zouden die zondagen laten plaatsvinden tussen 14.30 uur en 16.30 uur. Zo hebben ouders ook voldoende tijd om hun oudere kinderen af te zetten of op te halen bij andere jeugdbewegingen. We gaan de tuin en de accommodatie ook ter beschikking stellen voor verjaardagsfeestjes.”