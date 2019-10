Providentia plant sociale woningen in Kattem: afbraak huidige woningen en loods start volgend jaar Tom Vierendeels

16u56 2 Roosdaal De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia zal in de loop van 2020 starten met de afbraak van de woningen en de loods in de Abeelstraat en de Kapelleweg. Bedoeling is om op het binnengebied tussen beide straten een project uit te bouwen naar het voorbeeld van het Pastoor J. De Bondterf aan de Kattemstraat.

“In 2015 verwierven we de laatste nodige gebouwen”, verklaart Leen Deraedt, directeur van Providentia. “Het gaat om verschillende woningen, een klein appartementsgebouw en een loods. In de loop van volgend jaar, dus heel binnenkort, zal gestart worden met de afbraak van deze gebouwen en het aanstellen van een ontwerper. We wachten vooral op het project in de Derrevoortstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Eens het project daar is opgestart en we zicht hebben op de tweede fase kunnen we de focus naar Kattem verschuiven.”

Wat er exact gaat komen kan Providentia dus nog niet meedelen. “Dat wordt nog bekeken met de gemeente, maar bedoeling is om er een kleinschalig project uit te bouwen”, weet Deraedt. “We zullen een mix van zowel koop- als huurwoningen aanbieden en het zal te vergelijken zijn met het andere project op Kattem, maar de bebouwing zal niet zo dicht zijn.”