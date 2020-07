Problemen met watertoevoer in achttiental straten in Roosdaal Tom Vierendeels

01 juli 2020

18u31 30 Roosdaal Inwoners van een achttiental straten heeft woensdagochtend problemen met de watertoevoer ondervonden. Oorzaak was een breuk in een waterleiding. Na twee uur zouden de problemen opgelost geweest zijn.

Als gevolg van een breuk in een waterleiding was er sinds 17 uur sprake van een storing met het leidingwater in Roosdaal. Volgens De Watergroep kwamen de Lombeekstraat, Korte Kamstraat, Keistraat, Hoogstraat, Lombaardstraat, Kapellestraat, Kalvarieberg, Dalemweg, Profetenstraat, Kleine Lostraat, Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heidestraat, Schilder Evenpoelstraat, Nieuwebosweg, Kattemstraat, Pastoor J. De Bondterf en de Hazeveldweg zonder water te zitten. Dat zou vooral bij hogergelegen woningen het geval geweest zijn. Er kan ook sprake zijn van verminderde waterdruk. Het is niet uitgesloten dat er zich ook in omliggende straten problemen stelden.

Volgens De Watergroep vertrokken de werknemers rond 19.30 uur waardoor de problemen tussen 19 uur en 19.30 uur opgelost werden.