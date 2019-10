Politiezones controleren 891 chauffeurs: negen personen onder invloed en 58 andere inbreuken vastgesteld Tom Vierendeels

22 oktober 2019

17u17 6 Roosdaal De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL hebben zaterdag samen drie grote controles gehouden in Roosdaal, Affligem en Asse. In totaal werden 891 bestuurders gecontroleerd. Daarvan bleken negen chauffeurs onder invloed van alcohol te rijden. Er werden ook 58 andere inbreuken vastgesteld.

De controles vonden plaats in beide richtingen van de Ninoofsesteenweg in Roosdaal, in de Bellestraat in Affligem en aan het station van Asse. De drie zones vormen samen de politieassociatie Centrum (PACE) en organiseren af en toe samen grotere verkeerscontroles. In Affligem werden 95 bestuurders aan een ademtest onderworpen en twee onder hen bleken te veel gedronken te hebben. In Roosdaal ging het om drie bestuurders op een totaal van 554 en tot slot werden in Asse vier chauffeurs op een totaal van 242 betrapt.

58 inbreuken vastgesteld

Twintig personen werden betrapt op het gebruik van de gsm achter het stuur, elf op het niet dragen van de veiligheidsgordel en twee chauffeurs negeerden een rood verkeerslicht. Een kind bleek niet in het vereiste kinderzitje te zitten. Op vlak van papierwerk bleken ook enkele chauffeurs niet in orde te zijn. Zo waren vier keuringen verlopen, was er een inbreuk op de inschrijving en kon een chauffeur geen geldige verzekering voorleggen. Bij negen bestuurders was er sprake van inbreuken op het rijbewijs en een persoon reed rond met een vals rijbewijs. Twee personen konden geen geldige identiteitskaart voorleggen.

Meer specifiek waren er twee voertuigen die niet voldeden aan de technische eisen en twee wagens niet aan die van de tuningvoorschriften. Tot slot werden twee inbreuken op de taxiwetgeving vastgesteld.