Politie treft cannabis en verboden wapen aan bij controle van verdachte auto Tom Vierendeels

23 september 2020

15u02 0 Roosdaal Een interventieploeg van een de politiezone TARL heeft bij de controle van een verdachte wagen een verboden wapen en een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen. De controle gebeurde in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

De agenten merkten zaterdagavond rond 22 uur een verdachte auto op in de Koning Albertstraat. Zowel de wagen als de twee inzittenden werden door de agenten grondig gecontroleerd. Daarbij werd in het voertuig een zogenaamd verboden blank wapen aangetroffen. Wat voor wapen het is geeft de politie niet mee, maar blanke wapens zijn vaak houw- en steekwapens zoals verschillende soorten messen en dolken.

Bij fouillering van de twee inzittenden werd door één van de twee een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. De agenten stelden processen-verbaal op voor het bezit van verdovende middelen en voor verboden wapenbezit.