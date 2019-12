Politie hield woensdagnacht grote zoekactie naar kinderen die in pyjama wegliepen uit leefgroep Tom Vierendeels

26 december 2019

01u53 108 Roosdaal De lokale en federale politie hebben woensdagnacht een grote zoekactie gehouden naar enkele weggelopen tieners uit een leefgroep in Roosdaal. De zoekactie startte woensdagavond voor middernacht en ongeveer drie kwartier lang werd ook beroep gedaan op een helikopter. Ook minstens een speurhond wordt ingezet.

Waar de jongeren precies wegliepen is nog onduidelijk, maar volgens verschillende bronnen gaat het om kinderen van het MPC Sint-Franciscus in Strijtem. Dat is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking, autisme of gedragsstoornissen. De zoekactie lijkt zich rond het gehucht Kattem te centraliseren waar in de Abeelstraat een leefgroep van het MPC gelegen is voor meisjes en jongens van 10 tot 21 jaar.

De agenten zouden aan verschillende voorbijgangers en omwonenden meegegeven hebben dat de vermiste kinderen alleen een pyjama zouden dragen, dit terwijl de temperatuur hooguit drie graden bedroeg en de mist over de regio viel. Om hoeveel jongeren het gaat is ook onduidelijk. Sommigen spreken over vier, anderen over vijf.

Vanaf middernacht werd ook een helikopter van de federale politie ingeschakeld die boven Kattem, Ledeberg, Liedekerke en Pamel zocht. Ook minstens een speurhond wordt bij de zoekactie ingezet. Patrouilles rijden ook rond met verstralers om de jongeren op te sporen. Rond 1.30 uur was de zoekactie nog altijd aan de gang, maar het is voorlopig onduidelijk of de jongeren donderdagochtend opnieuw terecht zijn.

