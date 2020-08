Personeelsleden woonzorgcentrum ontvangen elk vijftigtal mondmaskers als bedankje Tom Vierendeels

21 augustus 2020

14u15 1 Roosdaal De personeelsleden van het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Pamel ontvangen elk een pakket van vijftig mondmaskers. Een bedankje voor hun maandenlange inzet tijdens de huidige pandemie. Een inzet die trouwens loont, want voorlopig staat het aantal bevestigde coronagevallen nog altijd op nul.

Zowel personeel als bewoners zijn sinds het begin van de pandemie nog niet besmet geraakt met het coronavirus. De directie is dan ook dankbaar dat het personeel, hun families en families van bewoners de strenge veiligheidsvoorschriften nauwlettend opvolgen. “Iedereen beseft dat we met de strenge regels dat smerig ‘ding’ uit ons rusthuis willen houden”, luidt het. “We bedanken ons personeel voor hun inzet. De oplegde voorschriften van de overheid waren niet altijd even duidelijk en de middelen waren niet altijd beschikbaar. Toch bleef iedereen zich onvoorwaardelijk inzetten voor de zorg van de bewoners.”

Om hun dank te benadrukken schenkt de directie nu een vijftigtal mondmaskers aan ieder personeelslid. Zo kunnen de werknemers en hun familie zich blijven beschermen.