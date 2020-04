Personeel en bewoners van Pamels rusthuis blijven voorlopig gespaard van Covid-19 Tom Vierendeels

15 april 2020

17u30 11 Roosdaal Bij woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw heeft tot op heden nog niemand van de bewoners of het personeel positief getest op Covid-19. Algemeen directeur Filip Rooryck is tevreden, “maar we moeten onze vingers kruisen dat het zo ook blijft”. Hoe houden ze het coronavirus buiten terwijl sommige andere woonzorgcentra met drama’s geconfronteerd worden?

In totaal zijn er 115 bewoners in het woonzorgcentrum in de Gasthuisstraat en in de serviceflats De Varent aan de overkant wonen nog eens zeventig personen. Alles samen zijn er bijna honderd mensen tewerkgesteld. “En tot op heden heeft niemand officieel positief getest op Covid-19”, zegt Rooryck. “Met zekerheid kunnen we niet zeggen dat niemand besmet raakte, want testen hebben we niet ontvangen. Als iemand van het personeel symptomen vertoonde werd hij of zij wel onmiddellijk naar huis gestuurd. Ook enkele bewoners werden al getest en voor een tweetal dagen in quarantaine geplaatst, maar ook die resultaten waren negatief. Het ging voornamelijk om allergiekwaaltjes zoals een hoest of tranende ogen.”

Dat terwijl verschillende rusthuizen in ons land enorm hard getroffen worden. Hoe ze dat in Pamel doen? “Een mogelijke verklaring is dat we heel snel in lockdown zijn gegaan”, vervolgt de directeur. “De maatregelen hebben we ook heel snel opgevolgd. Twee keer per dag wordt ook de temperatuur van zowel bewoners als personeelsleden opgemeten. Voor familie kwam er ook snel een bezoekverbod. Daarnaast houden we alles wat binnenkomt zeker 48 uur in quarantaine. Denk maar aan was, cadeautjes, eten, kranten,... Ook al is het niet duidelijk of dit laatste al dan niet nut heeft.” Ook de algemene hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Een deel van het personeel draagt chirurgische mondmaskers van de overheid terwijl anderen de linnen mondmaskers geschonken door vrijwilligers dragen.

Skype

De sfeer binnen het woonzorgcentrum blijft relatief goed. “Iedereen mag binnen vrij bewegen, maar de social distancing wordt bij ons ook in de mate van het mogelijke nageleefd”, weet Rooryck. “Bewoners van de serviceflats mogen nog naar buiten, maar de zithoeken zijn bijvoorbeeld afgesloten zodat bewoners binnen niet bij elkaar gaan zitten. Ook bezoek is beperkt tot de mantelzorgers. Familieleden kunnen wel contact hebben met de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ze moeten wel buiten blijven. Het familielid kan als het raam in kiepstand staat zo een praatje slaan. Gesprekken via Skype zijn ook mogelijk. Tekeningen die voor de bewoners gemaakt worden bezorgen we zodat ze weten dat ze niet vergeten worden. Dat we het coronavirus voorlopig konden buiten houden komt de sfeer ook ten goede. Maar iedereen is er zich van bewust dat het een wankele situatie is die ook snel kan omslaan.”

Een ook thuis volgt het personeel de maatregelen strikt op. “Daar ben ik zeker van”, besluit Rooryck. “Ze zitten met hun neus op de gevolgen en zien ook dat het sociaal isolement sommigen emotioneel zwaar valt. Voor hen is het ook aangenaam werken door bijvoorbeeld de mondmaskers. Zij willen ook zo snel mogelijk van de situatie verlost zijn.”