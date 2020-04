Pastoor Kris zendt misvieringen live uit: “Als duimpjes en hartjes over het scherm vliegen geeft dat een gevoel van verbondenheid” Tom Vierendeels

14 april 2020

14u36 0 Roosdaal Gelovigen die behoefte hebben aan het volgen van de eucharistievieringen kunnen terecht op het Gelovigen die behoefte hebben aan het volgen van de eucharistievieringen kunnen terecht op het Facebookprofiel van de Roosdaalse pastoor Kris Van Den Bossche. De man zendt de diensten live uit voor iedereen die interesse heeft. “Als duimpjes en hartjes over het scherm vliegen geeft dat een gevoel van verbondenheid”, zegt hij. “In deze tijd wens ik iedereen ook toe om het geloof aan te durven.”

Pastoor Kris heeft door de coronacrisis ook noodgedwongen de kerken van Borchtlombeek, Kattem, Ledeberg, O.L.V.-Lombeek, Pamel en Strijtem voor misvieringen moeten sluiten. “Het eerste weekend toen de bisschoppen de vieringen geschorst hadden voelde echt leeg aan voor mij”, stelt hij. “Toch trok ik naar de kerken om gelovigen die niet op de hoogte waren in te lichten.”

De pastoor begon nadien na te denken over een alternatief. “Eerst deed ik een test in mijn bureau want op Facebook was ik nog nooit live gegaan”, gaat hij verder. “Maar de reacties waren zo overweldigend dat ik niet meer achteruit kon. Ik aarzelde wel, maar omdat een groep mensen duidelijk zat te wachten en mij aanmoedigden ben ik in samenspraak met de federatieploeg doorgegaan. En toen was ik vertrokken voor een eerste keer in Borchtlombeek, met de gsm op een statief en vastgemaakt aan een luciferdoosje. Plots zie je al die ‘likes’ en hartjes over het scherm vliegen en passeerden verschillende reacties. Het deed plezier dat te zien en gaf een gevoel van verbondenheid.” Maar het is anderzijds ook vreemd. “Wanneer ik zeg ‘De Heer zij met u’, dan krijg je vanuit de kerk de reactie ‘En met uw geest’, maar nu bleef het dus volledig stil.”

Onverwachts andere perspectieven

Hij beseft dat hij zo een ander publiek bereikt. “De oudere generatie, de mensen die normaal tijdens de vieringen aanwezig zijn, gaan de weg naar Facebook moeilijk vinden”, zegt hij. “Ik was twintig jaar aanwezig in Mechelen en heb ook veel mensen van daar als vriend op Facebook. Het zijn dus niet louter inwoners van Roosdaal die volgen, maar er is ook veel respons uit het Mechelse. Tot mijn grote verbazing zag dat ik dat ik ook jonge mensen bereikte die ik anders niet zie in de kerk. Het doet mij nadenken over hoe we jongeren kunnen bereiken en over de toekomst van de eucharistie. De noodmaatregelen geven dus onverwachts andere perspectieven mee.”



Verlengde retraite

Het leven ziet er voor velen anders uit, ook voor een pastoor. “Zo heb ik onlangs een uur lang met een koppel via videochat gesproken over hun huwelijksvoorbereiding”, klinkt het. “Hun huwelijk gaat later door in het buitenland. Doopvieringen heb ik wel al moeten annuleren. Er zijn zeker wel wat ongemakken, maar langs de andere kan denk ik dat mensen rustiger zijn. Minder gestresseerd. Het zal een ervaring zijn die deugd zal doen en mensen laat nadenken over hoe ze hun leven verder gaan opbouwen. Iedereen heeft het anders zo druk dat we aan onszelf voorbij lopen.”

Maar moeilijk heeft pastoor Kris het niet. “Voor mij persoonlijk is dit eigenlijk een verlengde retraite”, zegt hij. “Minstens een week per jaar ga ik op retraite naar een abdij om de stilte op te zoeken. Ik beleef deze periode ook op een religieuze manier. Uiteraard mis ik de contacten, maar ik komt niet in een leegte terecht. Er is geen liturgie en bij de zusters in Strijtem waar ik normaal dagelijks ging kom ik ook niet meer. De oudste zuster is 100 jaar dus risico’s moeten daar niet opgezocht worden.”



Onbegrip voor verveling

“Ik merk dan mensen, ook jongeren, veel last hebben van verveling”, klinkt het. “Dat verrast mij. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Het leven is zo geweldig boeiend, maar je hebt er wel het geloof voor nodig. Geloof is de essentie van het leven en ik kan niet anders dan iedereen toe te wensen het geloof aan te durven, ook al is dat niet vanzelfsprekend. Het is iets waar je geen greep op hebt – het is niet tastbaar. Het vraagt bekering.” Hij wil dan ook oproepen om opnieuw te geloven. “Het geloof is zoveel meer dan een kaarsje doen branden. Dat er zo weinig nog geloven speelt nu echt niet in ons voordeel. Er breekt een virus uit en we moeten thuisblijven waardoor we ons vervelen en bang worden. Dat zijn gevolgen van niet te kunnen geloven. Hoe alleen moeten mensen op intensieve zorgen zich voelen, ondanks de ‘astronauten’ rond hun? Ik bid echt voor deze mensen dat ze gaan durven geloven, want God laat een mens nooit alleen. Ook voor hen die niet geleerd hebben om te bidden, want met hen heb ik echt te doen.”

Kwetsbaar

Het valt wel op dat meer mensen hun toevlucht tot het geloof zoeken om steun te zoeken. “Maar een opflakkering van het Christelijke geloof zal er niet komen”, klinkt het nuchter. “Mensen gaan redelijk snel vergeten hoe kwetsbaar we wel zijn. Het is jammer, want sommigen lijken wel de hele wereld op hun schouders te torsen. Zonder God kan je de werkelijkheid niet aan.”



