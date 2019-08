Pastoor Hans Decancq neemt afscheid van zijn zes Roosdaalse parochies Tom Vierendeels

13 augustus 2019

15u07 3 Roosdaal Pastoor Hans Decancq (61) neemt afscheid van zijn parochies in Roosdaal. Hij gaat aan de slag bij de salesiaanse gemeenschap van Don Bosco in Oud-Heverlee. Na bijna zeventien jaar is het ook wat loslaten, maar hij wil vooral naar de toekomst kijken.

In oktober 2002 werd Hans Decancq door de parochies van Borchtlombeek en Kattem verwelkomt als opvolger van pastoor Theo Van Snick. Afkomstig uit Roeselare was Roosdaal voor hem compleet nieuw. Hij had toen wel al een verleden als lesgever in lagere en secundaire scholen achter de rug, begeleidde novicen, nam ook een sabbatjaar in de Ardennen en was salesiaan in Groot-Bijgaarden. “Maar ik had altijd graag mijn eigen parochie gehad”, vertelt hij. “Blijkbaar waren er genoeg pastoors, maar geheel toevallig kon ik dan toch aan de slag in Borchtlombeek en Kattem.” Hij werd warm onthaald en gaf toen aan dat hij beseft dat de Kerk vooruit moest, mee met de hedendaagse tijd. Onder meer wilde hij de jeugd meer betrekken bij de Kerk. Dat deed hij onder meer door verschillende jonge misdienaars een kans te geven.

Extra parochies

Nadat tijdens de loop der jaren pastoors André Smismans en Marcel Raeymaekers op pensioen gingen kreeg hij er de parochies Ledeberg, Pamel, Strijtem en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek bij. “Dat maakte het wel drukker”, klinkt het. “Op zich deel ik zelf mijn dagen in en beslis ik bij wijze van spreken wanneer ik opsta en ga slapen. Anderzijds kwamen er kerkfabrieken en vergaderingen bij. Het gebeurde wel eens dat in een weekend naast de missen ook nog eens een doop, een trouw en een begrafenis samenvielen. Maar alles samen wisselden de drukke periodes ook voldoende af met kalmere momenten.”

Pastoors gaven in hun preek waarden mee en zeiden wat de mensen moesten doen. Dat doe ik niet meer. Voor mij is het niet meer belerend zijn, maar wel uitnodigend. Pastoor Hans Decancq

Uitnodigend

Roosdaal zal hij missen. “Ik heb mij hier altijd enorm welkom gevoeld”, luidt het. “Het is toffe gemeenschap met ook heel wat vrijwilligers, niet alleen binnen de kerk. Er zijn nog tal van verenigingen aanwezig en ook de jeugd toont engagement. Dat kan alleen maar positief zijn. Ik ga niet zeggen dat ik nooit conflicten heb gehad: elk heeft zijn karakter en dat botst wel eens. Maar voor mij persoonlijk kan ik zeggen dat ik een goed gevoel heb over de afgelopen zeventien jaar. Ik bekijk het volledige plaatje, niet losse momenten.” Maar hij zag alles uiteraard ook evolueren. “Toen ik begon zat de kerk haast volledig vol”, herinnert hij zich. “Nu is dat nog maar de helft. Leuk is dat niet, maar echt bezig ben ik daar niet mee. Ik vind dat je niet moet kijken naar de mensen die er niet zijn, maar moet werken met zij die er wel zijn. Vroeger was het geloof nu eenmaal sociaal belangrijker. Pastoors gaven in hun preek waarden mee en zeiden wat de mensen moesten doen. Dat doe ik niet meer. Voor mij is het niet meer belerend zijn, maar wel uitnodigend. Anderzijds merk ik dat er hier nog heel veel mensen kiezen voor bijvoorbeeld een kerkelijke begrafenis.”

Directeur

Pastoor Hans trekt naar de salesiaanse gemeenschap van Don Bosco in Oud-Heverlee, het overkoepelende orgaan van bijvoorbeeld de verschillende scholen, jongerenorganisaties, speelpleinen enzovoort. Hij wordt directeur op vraag van de provinciaal. “Hij vroeg mij al enkele jaren om terug te keren”, weet Decancq. “Ik ga het hier zeker missen en het is een beetje loslaten, maar bij de vrienden die ik hier heb gemaakt zal ik wel nog op bezoek komen. Het is niet dat ik naar een slotklooster ga, maar mijn leven zal nu ook veel gestructureerder zijn.”

Opvolger

Een afscheidsviering vindt plaats op zondag 18 augustus om 15 uur in de kerk van Borchtlombeek. Nadien neemt Kris Van Den Bossche het over. Hij is afkomstig uit Eizeringen en is momenteel medepriester in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. “Ik heb de zes parochies er geleidelijk aan bijgekregen”, besluit Hans. “Hij krijgt ze in een keer dus hij zal de hulp van de vele vrijwilligers hier zeker kunnen gebruiken.”