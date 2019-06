Pamelse Chiro opnieuw slachtoffer van vandalisme: brandblussers leeggespoten in beide lokalen Tom Vierendeels

10 juni 2019

15u12 5 Roosdaal Vandalen hebben opnieuw lelijk huisgehouden bij Chiro Amigo’s Pamel. Deze keer werden zowel de lokalen van de jongens- als de meisjesafdeling bezocht. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de daders. Naar verluidt zou er niets gestolen zijn.

De feiten speelden zich zondagnacht af. Zowel bij de meisjesafdeling achter de kerk in Pamel als bij de jongens in de Varing werd ongewenst bezoek vastgesteld. De daders spoten onder meer brandblussers leeg in de lokalen. Het is niet duidelijk of er ook verdere schade werd aangericht en het is evenmin duidelijk hoe de daders zich toegang konden verschaffen. Er zou evenwel niets gestolen zijn.

Tweede keer

Tussen zondagavond 3 maart en dinsdagnamiddag 5 maart werden de lokalen van de meisjesafdeling ook al bezocht door vandalen. Toen was er braakschade aan een van de deuren en werd er binnen ook een brandblusser leeggespoten. Het is niet duidelijk of er al een spoor is naar deze vandalen en of er een verband is met de nieuwe feiten van afgelopen nacht.

Getuigen

Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de leiding van Chiro Amigo’s via leiding@chiropamel.be of er kan contact opgenomen worden met de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke).