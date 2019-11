Pajotse plattelandsondernemers trokken op werkbezoek naar de Vlaamse Ardennen Tom Vierendeels

13 november 2019

18u33 0 Roosdaal Een vijftiental plattelandsondernemers uit het Pajottenland is op uitwisselingsbezoek geweest naar de Vlaamse Ardennen. De focus lag op getuigenissen van logiesuitbaters en streekproducenten. Er werd ook duiding gegeven over de werkingen van voedselcoöperatie Vlapas en Lekker Oost-Vlaams (verzameling van streek- en hoeveproducenten).

De Pajotse ondernemers trokken op 4 november richting Oost-Vlaanderen. De uitwisseling kaderde in een samenwerkingsproject tussen Leader Pajottenland en Leader Vlaamse Ardennen. “De dag startte in B&B Het Blauwe Huis in Zottegem waar we naast de getuigenissen van de uitbaters en enkele proevertjes meer duiding kregen bij de werking ‘Lekker Oost-Vlaams’. Dat is de promotor van Oost-Vlaamse producten”, vertelt coördinator Jos Huwaert van vzw Pajottenland+.

Tegen de middag werden de Pajotten in hoeve ’t Alkeveld, ook in Zottegem, verwacht om kennis te maken met enkele typische hoeve- en streekproducten. De coöperatie Vlapas werd toegelicht en voorgesteld met een heerlijk streekgebonden middagmaal. Uiteraard geen Vlaamse Ardennen zonder een bezoek aan de nostalgische Zwalmmolen, waar na een molenbezoek ook het streekpunt Zwalm alle aandacht kreeg. “Hier kregen we meer duiding over hoe een streekpunt ook aan gericht onthaal kan doen in tegenstelling tot een klassiek onthaalpunt van een gemeente of andere overheidsinstantie”, sluit Huwaert af.

De samenwerking tussen Leader Pajottenland en Leader Vlaamse Ardennen zal in de loop van 2020 nog leiden tot een aantal gezamenlijke acties, vooral rond toerisme, recreatie en streekproducten.