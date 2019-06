Pajot-Zenne Magazine viert 20ste verjaardag (en stuurt beste fotograaf de lucht in) Michiel Elinckx

17 juni 2019

11u37 3 Roosdaal Het Pajot-Zenne Magazine is aan zijn twintigste editie toe. Het magazine, dat met steun van de vijf streekorganisaties en provincie Vlaams-Brabant tot stand komt, is intussen beschikbaar in meer dan 470 verdeelpunten.

“We zijn er in geslaagd om drie keer per jaar een boeiend, gratis magazine te verdelen op 20.000 exemplaren”, zegt Annelies Desmet van cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. “We zijn er ook van overtuigd dat het verdelen van ons magazine een meerwaarde biedt aan de lokale handelaars. Maar het kan altijd beter. Daarom doen we tijdens de zomermaanden een bevraging bij onze verdeelpunten. Aan de hand van een korte vragenlijst kunnen ze ons hun mening en suggesties geven over de bedeling van ons magazine en mogen ze inhoudelijk ook meedenken.”

Ballonvaart

De twintigste editie van het magazine heeft het thema ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. “Onze frisse cover geeft goesting om onze regio deze zomer te verkennen en te beleven. Bovendien is er binnenin een boomgaardenspel, een gezelschapsspel om te spelen na een dagtrip.” Om de bijzondere verjaardag te vieren, geven de streekorganisaties via een fotowedstrijd een ballonvaart ter waarde van 160 euro weg. Wie wil deelnemen, kan een originele foto insturen naar info@toerisme-pajottenland.be. De foto moet wel passen in het thema ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. Alles moet binnen zijn ten laatste op 31 juli. Wie de leukste foto heeft, wint de ballonvaart.