Overleden persoon aangetroffen in Dender: politie en parket onderzoeken doodsoorzaak Bart Kerckhoven

20 juni 2020

In de Dender is op de grens van Roosdaal en Okegem zaterdagavond een levenloos lichaam aangetroffen. Het lichaam werd net voor 21 uur ter hoogte van de Denderstraat opgemerkt en de hulpdiensten werden meteen verwittigd. Het duikersteam van de brandweerzone Vlaams-Brabant West werd opgetrommeld net als het MUG-team van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. De persoon in het water was echter al overleden en er kon dus geen hulp meer baten. De politie van de zone Tarl (Ternat-Affligem-Liedekerke-Roosdaal) is ter plaatse voor de vaststellingen maar er zal ook nog een wetsgeneesheer ter plaatse komen om de doodsoorzaak vast te stellen. Het parket Halle-Vilvoorde is op de hoogte gebracht. De brug over de Dender aan de rotonde van de Nieuwe Kaai en de Denderstraat is afgesloten voor het verkeer.

