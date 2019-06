Oude begraafplaats van Pamel blijft in verloederde staat: "Nieuw onderhoudsplan moet soelaas brengen” Michiel Elinckx

18 juni 2019

17u22 0 Roosdaal Een jaar later, hetzelfde probleem. Het oude kerkhof van Pamel ligt er verloederd bij. Het onkruid tiert welig over de graven heen, de graspaden staan tientallen centimeters hoog. Schepen De Béthune hoopt met een nieuwe onderhoudsplan de strijd aan te binden tegen het onkruid.

Het oude kerkhof van Pamel werd, samen met de twee andere begraafplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw Lombeek en Strijtem, in 1996 gesloten. Sindsdien komen er geen graven bij, maar moet het onderhoud wel nog gedaan worden. Sinds enkele jaren is de begraafplaats een zorgenkindje. Vorig jaar waren er al grote problemen door de verloederde toestand van de graven. Door het onkruid waren sommige zerken amper leesbaar. Het verbod op gebruik van pesticiden bij gemeenten, dat sinds 2015 van kracht is, zorgt voor een extra probleem. De gemeentediensten hebben nu meer werk om het openbaar domein te onderhouden.

Trage wegen en dorpskernen prioriteit

Het Roosdaalse gemeentebestuur erkende vorig jaar het probleem van de oude Pamelse begraafplaats. Toenmalig schepen Herman Claeys dacht toen aan een grote herinrichting, met onder meer de bouw van een speelplein. Huidig schepen van Patrimonium Emmanuel de Béthune (CD&V) wil het onkruid aanpakken met een nieuw onderhoudsplan. “Samen met schepen Johan Van Lierde tekenden we een onderhoudsplan uit” vertelt De Béthune. “Concreet krijgen de dorpskernen en trage wegen naar scholen prioriteit om onkruidvrij te worden. Daarna is het de beurt aan de begraafplaatsen. De trage wegen zijn goed bereikbaar, onze gemeentediensten schakelen nu over naar de begraafplaatsen van Borchtlombeek en Kattem. Daarna volgen de kerkhoven van Onze-Lieve-Vrouw Lombeek en Pamel. Met het vernieuwde plan moeten de onderhoudsdiensten zich focussen op een plaats. Zo willen we het onkruid telkens aanpakken.”

Grafzerken uit twintigste eeuw

Maar de overvloedige regen zorgt, in combinatie met het warme weer, voor een pijlsnelle groei van het onkruid. Schepen De Bethune wil eerst het onderhoudsplan een kans geven. “Daarna volgt een evaluatie. Het kerkhof heeft een grote cultuurhistorische waarde, waarbij mensen in een ingetogen sfeer hun dierbaren kunnen bezoeken. Normaal vragen wij familieleden om de zerken op de begraafplaats mooi te maken. Veel mensen weten echter niet dat hun familieleden begraven liggen op het kerkhof. Sommige grafzerken dateren van het begin van de twintigste eeuw. Daarom laat het onderhoud meestal op zich wachten tot de gemeentediensten passeren. Aan de start van de zomervakantie worden ook drie jobstudenten aangeworven, die zich permanent zullen bezighouden met het verwijderen van onkruid. Door het verbod op gebruik van pesticiden is het niet makkelijk om alles op te volgen.”

Heetwaterinstallatie

Andere gemeenten namen eerder hun maatregelen om de kerkhoven schoon te maken. In Liedekerke werd de oude begraafplaats van de Molenstraat volledig heringericht. De gemeente Dilbeek nam een externe firma onder de arm om de begraafplaatsen schoon te krijgen. Tot slot schafte het gemeentebestuur van Herne een heetwaterinstallatie, waarbij het water tot 99,5 graden Celsius opgewarmd wordt, aan om het onkruid weg te spoelen.