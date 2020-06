Oud-commissaris organiseert opnieuw gratis verkeerslessen Tom Vierendeels

25 juni 2020

09u43 0 Roosdaal Freddy Sonneville, politieommissaris op rust, geeft tijdens de zomervakantie opnieuw gratis verkeerslessen aan de jeugd uit Roosdaal en omgeving. Sinds 1976 hielp hij al 13.000 inwoners van de streek aan een theoretisch rijbewijs. De groepen zijn door de coronamaatregelen wel beperkt.

De gratis lessen ter voorbereiding op het theoretisch examen gaan dit jaar door in de loop van de maand juli in het ontmoetingscentrum aan het Kerkplein in Borchtlombeek. Een vorige lessenreeks diende afgelast te worden omwille van het coronavirus. De nieuwe lessen gaan dus door met speciale maatregelen waardoor er maximaal dertig personen aanwezig kunnen zijn.

Om iedereen toch de kans te kunnen geven om de gratis lessen te volgen worden alvast vier verschillende reeksen aangeboden. Op 6, 7, 8 en 9 juli gaat er zowel in de voormiddag van 9 tot 12.30 uur als ‘s avonds van 18 uur tot 21.30 uur een reeks door. De derde en vierde reeks lopen tijdens dezelfde uren op 10, 13, 14 en 15 juli. Naargelang het aantal inschrijvingen bestaat de mogelijkheid een vijfde en zesde groep te vormen die op 16, 17, 18 en 19 juli moet langskomen.

Inschrijven

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar freddy.sonneville@skynet.be. Er wordt gevraagd e volledige naam, geboortedatum en -plaats, het adres, een telefoonnummer en een vermelding aan welke reeks je wil deelnemen te vermelden in de mail. Als de inschrijving in orde is zal Sonneville antwoorden met het nummer van een stoel en tafel die voor u gereserveerd wordt.