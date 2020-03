Opgewekt Pajottenland zet in op warmtenetscreening voor

energieneutraal Pajottenland Amber Gys

08 maart 2020

15u52 0 Roosdaal Opgewekt Pajottenland zoekt naar de best mogelijke mengeling van hernieuwbare energiebronnen in de regio. Hiervoor wordt een warmtenetscreening uitgevoerd voor het Pajottenland. Deze screening moet aantonen of er in het Pajottenland kansen zijn voor projecten over collectieve warmte.

Ongeveer 40% van de verbruikte energie in het Pajottenland voor warmte komt van fossiele brandstoffen. De partners van Opgewekt Pajottenland, waaronder de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap, Klimaatpunt en heel wat gemeenten uit de streek, willen werken aan een energieneutraal Pajottenland. “Duurzame warmte is de verborgen uitdaging als we nadenken over ruimte voor hernieuwbare energie. Zo zijn onze huishoudens een grootverbruiker van energie voor de productie van hun warmte”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Om zo’n projecten te kunnen ondersteunen, sloot de provincie Vlaams-Brabant een contract af met drie studiebureaus voor de uitvoering van warmtenetscreenings, in het Pajottenland is dat Kelvin Solutions. Een warmtenetscreening is een snelle scan van kansen voor collectieve warmteprojecten. Dit zijn projecten waarin de verwarming van gebouwen niet meer individueel voorzien wordt, maar collectief georganiseerd is.

Mogelijkheden

De eerste fase van de screening zal gebeuren op basis van gegevens over warmteverbruik en warmteaanbod. De combinatie van die gegevens maakt duidelijk waar er mogelijke kansen liggen. In de tweede fase van de screening wordt voor twee kansrijke gebieden verder in detail gekeken naar een mogelijk traject. “Een warmtenetscreening is de ontbrekende schakel tussen verborgen kansen op terrein en de eventuele opstart van een warmteproject”, vult Schevenels aan.